泰雅語圖騰帶路！桃園羅馬公路打造原鄉友善新遊憩廊帶

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
舒適的步道，吸引更多遊客來訪。圖／觀旅局提供
桃園市復興區原鄉羅馬公路連接羅浮、馬武督兩地，公路順著山勢蜿蜒起伏，森林風景優美，是單車、重機族熱愛挑戰的路段。近年隨著周邊的高遶步道一、二期工程完工，大量健行旅客慕名，成為集騎乘、健走與文化體驗於一身的熱門山林旅遊線。

高遶步道連結文化、自然與部落視野；返鄉青農陳耑妤表示，高遶步道也是她的回家之路，她回鄉在長興經營咖啡餐館近6年，高遶步道近期完工，特別有感受為復興區帶進客流量，而且平日預約客增多，近月來，還有來自國外波音航空主管、尼加拉瓜、盧安達特別來訪復興區長興高遶部落。

觀光旅遊局局長陳靜芳表示，羅馬公路沿線以友善及永續旅遊為理念，5大亮點工程全面升級完工，改造不只是工程施作，而是貼心導入遊客使用角度，將建設融入羅馬公路在地的自然與文化故事，從永續工法、文化導入到生態營造，讓這條深受旅人喜愛的山路更好走、更好玩。

觀旅局說明，羅馬公路全面改善後，休憩、停車、賞景更舒適，升級從羅馬公路入口開始，參考大安森林公園的蚊蟲防治採永續工法，透水鋪面讓雨水能順利滲入大地，低衝擊工程避免破壞原生地表，入口兩側的喬木與巨石也被完整保留，彷彿示意著「旅程從尊重自然開始」。

沿著道路蜿蜒而行，來到奎輝溪旁休憩區，這裡以蝶類生態為核心重新營造。黃槐、長穗木等蜜源植物種回溪畔，溪谷重新恢復四季皆可見蝶影飛舞的景象。巨石與溪水交錯的聲音成為天然的節奏，旅客可在四季感受不一樣的生態風情。

這裡往前再走一段，是奎輝壁畫路側休憩區，也是欣賞石門水庫美景的景觀平台，周邊有著以泰雅文化為主題的壁畫，欣賞水庫美景的旅客，也能看見祖靈、山林與泰雅族人的故事，搭配更易閱讀的解說內容，遊客駐足時可以遙想在地故事的情境，是羅馬公路不可錯過的亮眼地標。

工程的終點桃園仙谷，打造包括安全停靠空間、遮蔭休息區、透水鋪面與視覺導引，讓騎士在長距離騎乘後能放心停車休息。桃花意象植栽也讓這個終點多了一份浪漫感，是許多旅人到此必拍的風景。

陳靜芳指出，這次工程亮並非只集中於單一節點，而是將羅馬公路的指標系統全面更新。每一處更新地點皆導入泰雅語名稱、文化圖騰與清楚的路線導引，讓原鄉文化不再只是背景，而是成為旅途中的地圖語言，希望讓旅客即便不知道泰雅語，也能在旅程中逐漸聽懂、看懂、感受到文化的存在。

羅馬公路以友善及永續旅遊為理念，5大亮點工程全面升級完工。圖／觀旅局提供
羅馬公路多項改善工程，表現泰雅族文化特色。圖／觀旅局提供
