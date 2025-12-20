2026台南好young耶誕搖滾演唱會如期舉辦 南警派276名警民力加強巡邏

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南今晚舉辦「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，不少粉絲已早早來排隊卡位。記者萬于甄／攝影
台南今晚舉辦「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，不少粉絲已早早來排隊卡位。記者萬于甄／攝影

台北市昨晚發生民眾隨機無差別攻擊事件，引發社會大眾譁然，適逢年底耶誕跨年活動即將陸續登場，各地大型演唱會活動維安也全面升級，台南今晚舉辦「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，目前已有不少粉絲早早來排隊，南市警局也加派74名警民力提高警戒。

南市警局表示，有鑑於北部發生突發治安事件，今晚搖滾耶誕演唱會增派警力達230名、民力46名共276名，較原先規畫警力170名、民力32名共202名，增加74名警民力；現場除加強場地安檢、增配執勤裝備外，也規畫分區每2時巡邏一次，以提高見警率，同時並輔以遠端監視器即時監控。

警方強調，已與主辦單位同步啟動聯防機制，強化現場人流控場，並動員民力團隊進行複式布署，全面防範突發治安事件，也呼籲現場民眾留意身旁是否有無可疑人士，適時提高警戒。

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會由啦啦隊女神籃籃、李多慧主持，表演卡司不輸跨年晚會，集結動力火車、告五人、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光等台灣藝人外，更邀集韓星Apink主唱鄭恩地、選秀節目限定女團「UNIS」、日本歌手宮﨑薰、川西奈月等陣容。

耶誕搖滾演唱會卡司曝光後未演先轟動，今早果然吸引不少粉絲「超前部署」排隊卡位，有粉絲說，北部剛發生恐怖攻擊事件，人潮聚集的大型活動雖讓人有些害怕，但相信在市府及警力加強維安下，應會有一些嚇阻效果，很期待晚會順利登場，因為「真的不希望活動被取消」。

「我是支持李多慧！」一名從桃園來的陳先生說，今早10點多才到現場，很早以前就很喜歡李多慧，一路跟追李多慧跑，尤其今晚是李多慧首次執掌跨年主持棒，當然不會錯過。

有鑑於北部發生突發治安事件，台南市警局針對今晚搖滾耶誕演唱會增派達276名警民力，並規畫分區每2時巡邏一次，增加見警率。記者萬于甄／攝影
有鑑於北部發生突發治安事件，台南市警局針對今晚搖滾耶誕演唱會增派達276名警民力，並規畫分區每2時巡邏一次，增加見警率。記者萬于甄／攝影

