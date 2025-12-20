張善政率親子團開箱綠線車站車廂 盼軌道工程種子萌芽

桃園捷運綠線北段七站預計明年底完工通車，市府今舉辦「捷運綠線 114 年工程成果參訪活動」，邀30組親子家庭開箱G13南竹中正北站，搶先體驗無人駕駛列車乘感，不少大小朋友直呼有趣。

桃園市長張善政今化身榮譽車長，除了向所有家庭介紹車站及體驗車廂，也訴說捷運工程鮮為人知的辛苦面，尤其捷運綠線工程必須克服2大難題，一是跨越高鐵軌道、二是潛盾機挖掘地下隧道，前者已經克服，後者還有部分路段在施作。

張善政說，捷運綠線目標明年底北段七站通車，捷運工程局所有人員都在努力打拚，但有些工程在地底下或牆後面，一般人很難了解有多辛苦，所以希望藉由活動，讓大家了解通車之前還很多事情要做。

另外，張善政也期勉對軌道運輸工程有興趣的孩子不妨趁早立定志向，強調捷運是要用30到50年大眾運輸系統，未來肯定需要這方面的人才，現在付出的努力，未來一定派得上用場，貢獻會有目共睹。