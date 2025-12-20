影／南苗市場停車場今起試營運免費停 未來爭取改建現代化市場大樓

苗栗最大的早市「南苗市場」多年來停車困難，機車、汽車一位難求，停車亂象及採買市民冒險穿越道路的情況多年難以改善，苗栗市公所爭取將中山路及米市街口的舊眷村閒置空地打造停車場，今天上午8點30分提前開始試營運。市公所表示到年底都免費開放民眾停放汽機車，市場入口的中山路也配合設置紅綠燈，大幅改善先前的各種亂象。

停車場規畫有202個機車停車格、2格身障優先格，汽車有67個停車格，身障優先格2格。停車場預計明年元旦正式啟用並收費，目前規畫機車單次停放費用20元，前1小時內免費停放，當日上限20元；汽車前1小時進場費用20元，其後每半小時10元計價一次，當日上限180元。

苗栗市長余文忠上午與市代會主席陳仁杰、市公所團隊、市民代表、里長多人參加停車場簡單的啟用儀式，並觀察停車場運作及交通情況，不少入場停車的市民都認為開闢停車場「很棒」。

余文忠表示，他自幼就住在南苗，停車場土地原本是眷舍，但拆除後就一直閒置多年，土地管理單位包括軍方及國土署，為改善南苗市場的交通亂象，他上任市長後，先向國土署爭取在今年春節前開放空地讓上菜市場的市民停放汽機車，原本要持續開放，但發現空地因未鋪設柏油，下雨泥濘、晴天揚塵，只得喊停，開始圍籬辦理停車場改善工程，周邊畫設人行穿越道，並請縣府交工處協助建置交通號誌燈，未來號 誌燈交管從清晨6點到中午12點 ，早市結束後就恢復閃燈。

他指出，停車場公開招標委外經營，當初擔心廠家會因虧損不願承包，底價只訂50萬元，結果由台北一家廠商以110萬左右價格得標，目前汽機車進場都使用號牌自動辨識，非常方便；停車場原訂12月22日試營運，但明天是冬至，連日來採買人潮大增，因此配合攤商提前啟用的要求，在今天開始試營運。明年元月起開始收費，但他發現目前的收費標準太低，屆時可能出現被汽機車長期占用停車，將邀攤商協會、代表會、里長等協調，就收費標準、方式問題進一步確認。