影／南苗市場停車場今起試營運免費停 未來爭取改建現代化市場大樓
苗栗最大的早市「南苗市場」多年來停車困難，機車、汽車一位難求，停車亂象及採買市民冒險穿越道路的情況多年難以改善，苗栗市公所爭取將中山路及米市街口的舊眷村閒置空地打造停車場，今天上午8點30分提前開始試營運。市公所表示到年底都免費開放民眾停放汽機車，市場入口的中山路也配合設置紅綠燈，大幅改善先前的各種亂象。
停車場規畫有202個機車停車格、2格身障優先格，汽車有67個停車格，身障優先格2格。停車場預計明年元旦正式啟用並收費，目前規畫機車單次停放費用20元，前1小時內免費停放，當日上限20元；汽車前1小時進場費用20元，其後每半小時10元計價一次，當日上限180元。
苗栗市長余文忠上午與市代會主席陳仁杰、市公所團隊、市民代表、里長多人參加停車場簡單的啟用儀式，並觀察停車場運作及交通情況，不少入場停車的市民都認為開闢停車場「很棒」。
余文忠表示，他自幼就住在南苗，停車場土地原本是眷舍，但拆除後就一直閒置多年，土地管理單位包括軍方及國土署，為改善南苗市場的交通亂象，他上任市長後，先向國土署爭取在今年春節前開放空地讓上菜市場的市民停放汽機車，原本要持續開放，但發現空地因未鋪設柏油，下雨泥濘、晴天揚塵，只得喊停，開始圍籬辦理停車場改善工程，周邊畫設人行穿越道，並請縣府交工處協助建置交通號誌燈，未來號 誌燈交管從清晨6點到中午12點 ，早市結束後就恢復閃燈。
他指出，停車場公開招標委外經營，當初擔心廠家會因虧損不願承包，底價只訂50萬元，結果由台北一家廠商以110萬左右價格得標，目前汽機車進場都使用號牌自動辨識，非常方便；停車場原訂12月22日試營運，但明天是冬至，連日來採買人潮大增，因此配合攤商提前啟用的要求，在今天開始試營運。明年元月起開始收費，但他發現目前的收費標準太低，屆時可能出現被汽機車長期占用停車，將邀攤商協會、代表會、里長等協調，就收費標準、方式問題進一步確認。
余文忠表示，停車場用地有1100坪，其中軍方土地有700多坪，國土署有300多坪，停車場收費所得以「分潤」方式繳交軍方、國土署，至於長期規畫，他希望停車場土地未來能比照台北南門市場等新式市場，改建成現代化的市場大樓，現有的南苗市場則推動辦理都更。他知道軍方有意將這片土地興建社會住宅，停車場興建大樓後，可提供部分樓層及地下樓層交由市公所籌辦新市場，有冷鏈、停車空間，並將南苗整個街廓打造如同新竹城隍廟、台北華西街等觀光、採買特色商品的現代化商圈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言