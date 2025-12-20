桃園土石方條例三讀 設抽查門檻防弊

桃園為防範土石方棄置濫倒，重新修訂「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」，要求公共工程主辦機關詳實審核土方流向，如未落實抽查及報備工作，該項工程就別想拿到完工證明；桃園市議會昨三讀通過修正案，市府表示後續待行政院核定就會實施。

桃園市建管處表示，桃園多數公共工程本來就管得不錯，但部分機關工程經驗較少，容易有疏漏。為了所有機關監督標準都能一致，修正案特別針對公共工程設立「硬門檻」，以後機關除了審查興建工程土方流向計畫，還要建立憑證抽查機制。

關於憑證抽查機制，主要就是承包廠商請領工程款時，主辦機關須核對土石方運送憑證是否跟計畫相符。如果機關沒按規定抽查、沒報備結果，甚至對違規行為置之不理，除了議處，該項工程在違規改善前也別想拿到完工備查。

另外，桃園雖然領先全台要求土方載運車輛必須裝GPS，但實務上偶爾會遇到司機刻意遮蔽訊號或關機。此次修法也向這種行為宣戰，明定車輛不僅要裝設備，更必須維持正常運作，只要有刻意遮蔽、人為關機或是導致訊號中斷，統統視為違規。

建管處長莊敬權表示，這次修法也將土資場「出口管理」提升到法律位階，未來土資場內的物料如果要轉運或再利用，出場前須先製作計畫書，取得市府許可才能載走，以確保每一車土石方在離開場區後，去到該去的地方。