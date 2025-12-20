聽新聞
等不到中央回應 苗栗將與頂大設實驗中學

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府將與新竹某大學合作，在苗栗開辦學院及附屬實驗中學，預計22日簽合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府將與新竹某大學合作，在苗栗開辦學院及附屬實驗中學，預計22日簽合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府向中央爭取科學園區在苗栗設實驗中學，因遲遲等不到回音，決定自己尋覓合作對象興建開辦；縣長鍾東錦昨在議會透露已與新竹某所頂尖大學洽談，方案已獲教育部支持，預計22日簽署合作意向書。

苗栗縣竹南、頭份近年人口增加，照南、頭份等國中招生每年爆滿，114學年大幅增班，但教室不足，只能將專科教室改為普通教室，或以組合屋應急，地方上爭取設置苗栗科學園區實驗中學的聲浪高漲。

鍾東錦日前接受聯合報專訪，不諱言上任至今最艱難的問題就是爭取苗栗實中。他百思不解，苗栗縣有竹南與銅鑼科學園區，加上新竹科學園區外溢，但苗北學生竟沒教室可用，每年有3、4百人得跨縣市到新竹念高中，而屏東、嘉義園區還沒蓋好就已有實驗中學，「苗栗好像是比較不被人家疼的小孩」。

鍾東錦表示，苗栗已向國科會爭取設置實驗中學，也願意提供校地，但國科會就是遲遲不設校。因此，縣府決定與新竹頂尖大學合作，在苗栗開辦學院及附屬實驗中學，方便縣內學子從幼兒園以上就進入頂尖優質中學就讀；該大學在這項合作案已先投入6千萬元辦理整體規畫，縣府未來也會支應縣款及尋求企業捐款支持。

縣府表示，該大學將於苗栗校區進行跨領域延伸教育、重點科技產業人才培育基地、產學共創基地及產學合作，預定22日下午簽訂合作備忘錄，目標117學年度招生。

