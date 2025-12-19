年底前免費！南苗市場停車場20日提前試營運 終結停車亂象

苗栗市最大的早市「南苗市場」多年來停車困難，機車、汽車一位難求，停車亂象多年難以改善，苗栗市公所爭取在中山路及米市街口國軍撤離停用土地打造的停車場已完工，將提前在明天12月20日開始試營運，到年底都免費開放民眾停放汽機車，明天上午8點半啟用典禮時還有耶誕節紅蛋可領，市公所強調停車場明年元旦開始收費運營，多年停車亂象將大幅改善。

苗栗市長余文忠表示，南苗市場停車場試運轉啟用前夕，市公所團隊積極在周邊宣導，長久以來最壅塞區域就是市場入口兩側，總是停滿機車甚至占用路面，嚴重影響交通。停車場設置工程獲縣府交通工務處配合建置交通號誌，市公所在中山路市場入口周邊劃設綠底人行道，今天市公所團隊前往現場視察，所有攤商已配合退縮。

他指出，今天視察時聽到期待盡快啟用的心聲，「苗栗縣養雞協會」前理事長黃梅蘭也是南苗攤商，她希望市公所能盡早啟用停車場，讓採買鄉親能方便停車。

經市公所團隊討論，決定在下周12月22日開始試營運的停車場，提前在明天上午8點半啟動試運轉，因應開放首日，市公所團隊、義交、警察都會到場引導，讓停車鄉親能停得安全、停得安心。有幾點提醒大家留意，包含人行道、 紅線都禁止停車，路口號誌已啟動運轉，請鄉親依號誌管制穿越、勿隨意穿越馬路；市場前路口號誌管制從早上6點至中午12點，其餘時段為閃燈。