快訊

北車砸煙霧彈、中山站隨機砍人 嫌犯墜樓「醫院已放棄急救」

獨／北車爆攻擊民眾疑「肉身擋彈」遭炸傷 急送台大搶救仍不治

北車、中山站連傳攻擊案！凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

增設長照處、數位處…苗縣府組織改造案議會通過 鍾東錦：新增1副縣長

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府組織改造提案獲縣議會審議通過，縣長鍾東錦強調將全力以赴打造幸福苗栗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府組織改造提案獲縣議會審議通過，縣長鍾東錦強調將全力以赴打造幸福苗栗。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府將裁撤長照中心並增設長期照護處、數位研考處的提案，今天在縣議會臨時會審議通過，縣長鍾東錦並表明將同時增加一名副縣長、一名副秘書長，與他共5人分工負責跨局處協調，推動苗栗的整體發展，在下次議會召開臨時會時組織改造「可能已完成」。

鍾東錦表示，縣府行政處目前負責的業務過於龐大，人員也承受很大壓力。現在是數位科技的時代，苗栗也朝智慧城市的目標推動，尤其AI科技在智慧農業、觀光旅遊及各單位都能結合，這也是縣府將數位、研考分出的原因。

他強調，苗栗縣人口結構年齡化，現今已進入「超高齡社會」，很多老人家走路、 飲食都有困難，將長照中心撤除後，提升為一級單位的長照處，增加復健師、職能治療師的員額，希望從日照、長照能一路加強長照機構的照顧量能，這也是社會的未來趨勢。

鍾東錦表示，與早年「在地老化」的目標相比，他更希望在照顧行動困難的長輩時，同時加入改善健康的期盼，以新建的銅鑼鄉長照機構為例，可提供復健、按摩服務，老人家進入接受照顧後，行動和飲食能力都改善及強化，在醫療、生物科技日新月異的發展下，也許一年半載後入住長照構機的長輩還有機會站起來、走出來，回歸自己居住的社區。

他強調，縣府現有的長照、長輩照顧業務與衛生局、社會處及未來的長照處3個單位都有關，期盼3個處能明確分工、合作。此外，縣府將新增一名副縣長、副秘書長，包括他和2位副縣長、秘書長和副秘書長共5人可以協助跨局處的協調溝通，全案如能獲中央通過，縣府團隊的執行效率可大幅提升，他一定會努力認真推動打造苗栗的幸福城市。

苗栗縣政府組織改造提案獲縣議會審議通過，縣長鍾東錦強調將全力以赴打造幸福苗栗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府組織改造提案獲縣議會審議通過，縣長鍾東錦強調將全力以赴打造幸福苗栗。記者胡蓬生／攝影

長照 秘書長 鍾東錦

延伸閱讀

苗縣府將成立長期照護、數位研考處 議會三讀通過

好消息！苗栗縣府下周將與新竹頂大簽約設立學院及實中

鍾東錦：苗縣新港高中預定地與大學合推實驗高中

30名中央專案約用人員明繼續上班 苗栗縣款埋單薪水近2千萬元

相關新聞

鄉民女神酸i-dle舒華宣傳桃園影片流量低 市府不忍回嗆了

桃園市政府邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任觀光大使，行銷影片近日透過各官方平台放送，累計觀看次數破百萬，但其中一個平台...

增設長照處、數位處…苗縣府組織改造案議會通過 鍾東錦：新增1副縣長

苗栗縣政府將裁撤長照中心並增設長期照護處、數位研考處的提案，今天在縣議會臨時會審議通過，縣長鍾東錦並表明將同時增加一名副...

寒冬送暖！桃園慈護宮捐500萬救濟金 近6千低收入戶受惠

桃園慈護宮今由主委簡征潭率員，捐贈冬令救濟金500萬元給桃園市政府，指定照顧桃園、龜山、八德和蘆竹等地的慈護宮十五街庒低...

年底前免費！南苗市場停車場20日提前試營運 終結停車亂象

苗栗市最大的早市「南苗市場」多年來停車困難，機車、汽車一位難求，停車亂象多年難以改善，苗栗市公所爭取在中山路及米市街口國...

桃園剩餘土石方管理自治條例三讀通過 新增「硬門檻」阻缺失弊病

桃園為防範土石方棄置濫倒，重新修訂「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」，要求公共工程主辦機關詳實審核土方流向，如未落實抽...

桃園15場免費DIY教你用草莓做甜點 今午12時開搶網址看這裡

桃園市政府推動食農教育與行銷在地特色蔬果，即將開辦15場草莓食農體驗與1場創意便當大賽，由農友及專業糕點師帶領民眾用草莓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。