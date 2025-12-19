聽新聞
增設長照處、數位處…苗縣府組織改造案議會通過 鍾東錦：新增1副縣長
苗栗縣政府將裁撤長照中心並增設長期照護處、數位研考處的提案，今天在縣議會臨時會審議通過，縣長鍾東錦並表明將同時增加一名副縣長、一名副秘書長，與他共5人分工負責跨局處協調，推動苗栗的整體發展，在下次議會召開臨時會時組織改造「可能已完成」。
鍾東錦表示，縣府行政處目前負責的業務過於龐大，人員也承受很大壓力。現在是數位科技的時代，苗栗也朝智慧城市的目標推動，尤其AI科技在智慧農業、觀光旅遊及各單位都能結合，這也是縣府將數位、研考分出的原因。
他強調，苗栗縣人口結構年齡化，現今已進入「超高齡社會」，很多老人家走路、 飲食都有困難，將長照中心撤除後，提升為一級單位的長照處，增加復健師、職能治療師的員額，希望從日照、長照能一路加強長照機構的照顧量能，這也是社會的未來趨勢。
鍾東錦表示，與早年「在地老化」的目標相比，他更希望在照顧行動困難的長輩時，同時加入改善健康的期盼，以新建的銅鑼鄉長照機構為例，可提供復健、按摩服務，老人家進入接受照顧後，行動和飲食能力都改善及強化，在醫療、生物科技日新月異的發展下，也許一年半載後入住長照構機的長輩還有機會站起來、走出來，回歸自己居住的社區。
他強調，縣府現有的長照、長輩照顧業務與衛生局、社會處及未來的長照處3個單位都有關，期盼3個處能明確分工、合作。此外，縣府將新增一名副縣長、副秘書長，包括他和2位副縣長、秘書長和副秘書長共5人可以協助跨局處的協調溝通，全案如能獲中央通過，縣府團隊的執行效率可大幅提升，他一定會努力認真推動打造苗栗的幸福城市。
