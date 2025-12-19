聽新聞
寒冬送暖！桃園慈護宮捐500萬救濟金 近6千低收入戶受惠
桃園慈護宮今由主委簡征潭率員，捐贈冬令救濟金500萬元給桃園市政府，指定照顧桃園、龜山、八德和蘆竹等地的慈護宮十五街庒低收入戶，明年另有急難救助金200萬元幫助突然陷入困境的社會邊緣人。市長張善政代表市府感謝廟方善心，也允諾會妥善運用善款。
桃園慈護宮照顧所轄十五街庄低收入戶多年，但過去辦理冬令救濟僅發放桃園、八德、龜山3區，簡征潭表示蘆竹還有新莊仔、大竹圍、新中福3個街庄，今年擴大一併納入。
簡征潭表示，冬令救濟儘管立意良善，但不一定能幫到最需要幫助的人，過去慈護宮發放仍有許多人未領，經委員監事聯席會議討論議決，決定直接捐給市政府辦理，執行更有公信力。另外，慈護宮新年度另編列有二百萬元急難救助金，用以幫助突然陷入困境的社會邊緣人，盼發揚合媽祖救苦救難、救急不救窮的精神。
社會局長陳寶民表示，本次冬令救濟金將針對桃園、八德、龜山及蘆竹4個行政區的低收入戶提供年節關懷與實質支持，第1款低收入戶每戶發放3000元、第2款每戶1280元、第3款每戶680元，相關發放作業將由各區公所協助辦理，並採轉帳方式直接撥入戶頭，預計受惠戶數達到5900戶。
社會局表示，面對社會結構變化與民眾多元需求，市府在推動社會福利政策的過程中，除公部門資源投入外，也十分重視與民間、宗教團體的合作。慈護宮多年來持續以實際行動支持市政社福工作，成為市府重要的夥伴。市府將結合民間善心力量，完善急難救助、弱勢扶助與社區關懷等措施，讓需要幫助的市民能即時獲得支持，共同打造更有溫度的城市。
