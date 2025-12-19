快訊

鄉民女神酸i-dle舒華宣傳桃園影片流量低 市府不忍回嗆了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
韓國女團i-dle成員舒華擔任桃園觀光大使，行銷影片近日透過各官方平台放送，累計觀看次數破百萬圖／翻攝自Youtube「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道
韓國女團i-dle成員舒華擔任桃園觀光大使，行銷影片近日透過各官方平台放送，累計觀看次數破百萬圖／翻攝自Youtube「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道

桃園市政府邀請韓國女團i-dle成員舒華擔任觀光大使，行銷影片近日透過各官方平台放送，累計觀看次數破百萬，但其中一個平台上架7小時僅80多人觀看引發議論，也意外掀起民代與市府官員互槓局面。

i-dle成員舒華出身桃園楊梅，今年10月與桃園市府合作擔任觀光大使，走訪景點的美麗照片製成宣傳小卡在粉絲之間掀起討論，以她為封面的市府刊物「桃園誌」更是搶手；市府本月17日釋出90秒宣傳影片並在各大串流平台放送，但其中一個官方帳號7小時累計84人觀看，引發議論。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，不是請舒華當代言人，桃園的觀光就會自己變好，而是整個城市行銷、觀光景點串聯及宣傳配套都要互相配合，才能達到最大效益，希望桃園市政府能夠更用心在宣傳方面，「真的沒有想到上新聞的原因居然是影片流量差，這也算是一種另類宣傳吧」。

針對黃瓊慧大酸桃園因為宣傳影片流量差上新聞是另類行銷，市府強硬回擊「這領域妳最內行」。桃園市新聞處長羅楚東表示，相關影片在各大平台的整體流量已達百萬次，不僅討論度高，也累積相當正面的好感度，與黃瓊慧議員說明顯不符。

羅楚東直言，若談到「另類行銷」，確實是黃瓊慧議員內行又專業的領域。過去多次未經查證的爆料，最後翻車收場的案例不勝枚舉；除了分不清楚省道與縣道，日前也因亂帶風向，引發社工與教育界強烈不滿，卻此舉也讓個人聲量一再攀高，堪稱另類行銷的經典操作。

羅楚東指出，舒華以桃園人身分為家鄉代言，本是一樁美事，相關宣傳成效也持續發酵，國內外討論度不斷升溫。黃瓊慧議員身為在地民代，卻選擇在此時唱衰家鄉行銷，言行是否恰當，就讓外界公評。

韓國女團i-dle成員舒華擔任桃園觀光大使，行銷影片近日透過各官方平台放送，累計觀看次數破百萬。圖／翻攝自Youtube「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道
韓國女團i-dle成員舒華擔任桃園觀光大使，行銷影片近日透過各官方平台放送，累計觀看次數破百萬。圖／翻攝自Youtube「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道

