苗縣府將成立長期照護、數位研考處 議會三讀通過

中央社／ 苗栗縣16日電

苗栗縣政府修正組織自治條例，擬於明年3月裁撤長照中心、成立「長期照護處」整合各項照護業務，另配合數位轉型、資安韌性，成立「數位研考處」，提案今天經議會三讀通過。

苗栗縣議會今天進行臨時會二、三讀會，審議縣府組織自治條例部分條文修正案，擬裁撤長期照護管理中心，成立一級單位「長期照護處」及「數位研考處」，長照處並增置護理師、職能治療師，整合各項照護服務。

另為強化縣府各單位專業分工，調整交通工務處、社會處及行政處相關業務及員額配置。提案經三讀通過，自115年3月1日生效。

過程中，無黨籍議員禹耀東提出質疑。他表示，目前縣府設有長照中心、心理健康中心，分別強化毒品防制及心理健康輔導等，也與中央政策契合，不解未來裁撤長照中心變成「長照處」兩者有何差異，也擔憂心理健康中心併入衛生局後，先前心建中心投入的努力將前功盡棄。

縣長鍾東錦表示，組織整併各人看法不同。苗栗縣正步入超高齡社會，人口老齡化非常嚴重，長照處的成立，可細分強化相關業務，是因應未來趨勢，有必要性，過去長照中心科長的職等較低，也較不利於留住人才；至於心理健康中心併入衛生局部分，會再從長計議。

另外，縣府配合政府數位轉型及鞏固資訊安全韌性，成立數位研考處。鍾東錦指出，目前行政處業務太過龐雜，迎接數位時代與智慧城市的來臨，未來數位研考處將肩負縣府整體施政方針走向，加強推動智慧城市，將科技AI導入農業、觀光旅遊等面向。

鍾東錦強調，社會時代一直在變，衛生、長照、社福各領域業務本來就很難一刀切割，各單位除釐清各自業務範圍，也需要跨局處協調支援，未來組織編制到位後，包括縣長、兩名副縣長和秘書長、副秘書長5人，也會依權責嚴密監督各局處，發揮最大的服務效能。

長照 衛生局 鍾東錦

