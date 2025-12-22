快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

一瓶水的代價，換來潔淨河川 桃園115年起開徵下水道使用費

文／ 桃園市政府提供

桃園市已規劃12處污水下水道系統。 圖／桃園市政府提供
桃園市已規劃12處污水下水道系統。 圖／桃園市政府提供

為打造更乾淨的城市環境與健康水資源，桃園市政府將自115年1月1日（2026年）起，正式開徵下水道使用費，費率為每度新臺幣1元，並與自來水費帳單合併收取，讓民眾繳費更便利。

桃園市政府表示，本次開徵對象為已接入污水下水道的用戶(截至114年10月底，接管用戶已達27萬餘戶)，以每戶每月平均用水10至20度計算，每月僅需負擔約10至20元，相當於一瓶礦泉水的價格。

桃園市已完成12座水資源回收中心處理日常污水。 圖／桃園市政府提供
桃園市已完成12座水資源回收中心處理日常污水。 圖／桃園市政府提供

相較於其他縣市(臺北、新北及高雄)每度5元的收費標準，桃園市以每度僅1元的費率開徵，是全國最低。

市府表示，費率的設定充分考量民生經濟壓力，希望在不增加市民負擔的前提下，推動「使用者付費、共創潔淨」的觀念，讓污水能被妥善處理、讓河川重現清澈生機。

截至2025年10月桃園污水下水道用戶接管率接管率達27.91。 圖／桃園市政府提供
截至2025年10月桃園污水下水道用戶接管率接管率達27.91。 圖／桃園市政府提供

自升格以來，桃園市已規劃12處污水下水道系統，未來將持續加速推動建設，提升接管率，改善河川水質、減少環境污染，讓市民享有更乾淨、更宜居的生活環境。

桃園市政府呼籲市民朋友一同支持污水下水道建設，讓每一滴生活污水都能被妥善處理，讓下一代能在更清澈的河川與更健康的環境中成長。

桃園市政府廣告

桃園115年起開徵污水下水道使用費。 圖／桃園市政府提供
桃園115年起開徵污水下水道使用費。 圖／桃園市政府提供

相關新聞

縣市同樂！大新竹「金曲同樂會」齊聚跨年夜 有300秒倒數煙火秀

2026大新竹跨年晚會「新竹 ON LOOP 不斷電」將於12月31日晚間在大湳雅公園登場，新竹市政府今於市府大廳辦理宣...

一瓶水的代價，換來潔淨河川 桃園115年起開徵下水道使用費

為打造更乾淨的城市環境與健康水資源，桃園市政府將自115年1月1日（2026年）起，正式開徵下水道使用費，費率為每度新臺幣1元，並與自來水費帳單合併收取，讓民眾繳費更便利。 桃園市政府表示，本次

竹市慈雲空橋進入關鍵階段 明年1月10日起分階封路施工

為提升新竹市關埔地區行人安全與交通順暢，市府推動的「慈雲空橋工程」目前實際工程進度已達57%，將進入結構吊裝與橋面施作的...

車位難求 桃園增建停車場

桃園市停車成本攀升，公有停車場費率由每小時30元調漲至40元，熱門區域的民間停車場收費更是公立收費1倍以上。桃園市交通局...

12路線苗栗公車 明年併為9條

亦捷科際整合今年10月爆發司機罷駛風波，經主管機關協調，苗栗客運於明年元旦開始接駛亦捷科際的苗栗縣公路客運路線，但原12...

1500支廢棄玻璃瓶打造耶誕樹！桃園平鎮三安社區「瓶」安過耶誕

桃園市平鎮區三安社區近年都選在耶誕節前夕打造環保耶誕樹，成為話題，今年社區志工跨里合作，收集近1500支廢棄玻璃瓶打造巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。