一瓶水的代價，換來潔淨河川 桃園115年起開徵下水道使用費
為打造更乾淨的城市環境與健康水資源，桃園市政府將自115年1月1日（2026年）起，正式開徵下水道使用費，費率為每度新臺幣1元，並與自來水費帳單合併收取，讓民眾繳費更便利。
桃園市政府表示，本次開徵對象為已接入污水下水道的用戶(截至114年10月底，接管用戶已達27萬餘戶)，以每戶每月平均用水10至20度計算，每月僅需負擔約10至20元，相當於一瓶礦泉水的價格。
相較於其他縣市(臺北、新北及高雄)每度5元的收費標準，桃園市以每度僅1元的費率開徵，是全國最低。
市府表示，費率的設定充分考量民生經濟壓力，希望在不增加市民負擔的前提下，推動「使用者付費、共創潔淨」的觀念，讓污水能被妥善處理、讓河川重現清澈生機。
自升格以來，桃園市已規劃12處污水下水道系統，未來將持續加速推動建設，提升接管率，改善河川水質、減少環境污染，讓市民享有更乾淨、更宜居的生活環境。
桃園市政府呼籲市民朋友一同支持污水下水道建設，讓每一滴生活污水都能被妥善處理，讓下一代能在更清澈的河川與更健康的環境中成長。
