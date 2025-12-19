桃園15場免費DIY教你用草莓做甜點 今午12時開搶網址看這裡

桃園市政府推動食農教育與行銷在地特色蔬果，即將開辦15場草莓食農體驗與1場創意便當大賽，由農友及專業糕點師帶領民眾用草莓DIY大福、蛋塔、潛艇堡和蛋糕等物，全數免費參加，但名額有限，今天中午網路開搶。

農業局長陳冠義表示，桃園市正積極發展草莓產業，市府與中華民國農會中壢辦事處、桃園市草莓推廣協會合作，透過舉辦栽培技術講習、產業觀摩研習，協助農民擴大生產面積，今年度總生產株數近34萬株。為此，市府今年首創「桃園草莓食農聖誕市集」，盼活動讓民眾輕鬆體驗，進而認識農業。