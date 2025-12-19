苗縣山佳遺址搶掘 拓路將分區復工

地方殷盼苗栗縣竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路工程，今年9月因疑似山佳遺址暫停，縣府應變百歲橋北邊工區，啟動考古搶救發掘計畫，南邊年底前復工，明年底全部完工，兼顧交通需求及文資保存。

竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路工程約500公尺，頭份市區通往竹南科學園區、竹南工業區捷徑，路寬僅2.5至5.5公尺，計畫拓寬至12公尺，總經費1.8億元，今年8月動工，路線因在山佳遺址範圍，縣府依文化資產保存法施工監看，9月發現陶器、石器等破片文化層，工程因此暫停，縣府應變分工區同步進行。

縣府交通工務處指出，百歲橋北邊工區涉及遺址，動支縣府第二預備金約2000萬元，預計448處考古試掘探坑，近日內上網招標，啟動考古搶救發掘，預計6個月後，分3階段逐步交還工區施工。

百歲橋南邊工區不涉及遺址，其中，百歲橋高程不符合易淹水地區水患治理計畫，必須拆除重建，還有上游龍鳳排水分流計畫，都通過審查，管線配合昨天完成遷移，今年底前會復工，施工不影響目前道路交通，將會架橋構工，龍鳳排水圳全面加蓋，工期約半年，接軌北邊工區遺址發掘進度，預計明年底完工。

文觀局說，山佳遺址2021年提報文資保護，去年委外試掘5處深坑，並發表3處可見史前文化層，出土包括4件完整陶器，及大量陶片與石器，將併同聯絡道工程考古搶救發掘計畫成果，提送文化資產審議委員會審查。