快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

溫暖過耶誕！桃園兩大協會募集500份「希望箱」助弱勢兒少

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市關懷弱勢慈善協會與桃園市親子教育協會募集500箱聖誕希望箱，由桃園市社會局局長陳寶民代表受贈，將分送至桃園市各地「小衛星據點」弱勢兒少手中。圖／桃園市關懷弱勢慈善協會提供
桃園市關懷弱勢慈善協會與桃園市親子教育協會募集500箱聖誕希望箱，由桃園市社會局局長陳寶民代表受贈，將分送至桃園市各地「小衛星據點」弱勢兒少手中。圖／桃園市關懷弱勢慈善協會提供

桃園市關懷弱勢慈善協會與桃園市親子教育協會主辦「聖誕希望箱・暖心計畫」，共募集500箱聖誕希望箱，今日舉行捐贈暨感謝儀式，由桃園市政府社會局局長陳寶民代表受贈，將分送至桃園市各地「小衛星據點」弱勢兒少手中。

桃園市關懷弱勢慈善協會暖心計畫獲得多個民間團體支持，包括國際獅子會300B5區第四專區、桃園女獅子會、聯邦獅子會、喜望有限公司、桃園市希望種籽行善協會、勁德美好汽車有限公司等，共同為孩子打造更有溫度的聖誕節。

一名小衛星據點課輔班老師曾分享，班上一名三年級男孩每天帶著破損的餐袋與凹陷的水壺來上課，老師問他是否需要協助更換，他沉默後小聲回答「這個還能用，我想把新的留到明年」，認為孩子不是不需要，而是早早學會「忍耐」，因此募集聖誕希望箱，就是為了在冬天裡替孩子補上一份不敢開口的期待。

關懷弱勢慈善協會理事長黃東興表示，每一箱希望箱都代表著一個孩子被看見，感謝各界支持，讓孩子知道沒有被遺忘。此外，親子教育協會 理事長黃湧崑則說，在據點看見孩子努力生活，希望箱是一份肯定，也讓他們感受到社會的力量，謝謝所有願意伸出援手的人。

社會局局長陳寶民表示，感謝這次所有參與的單位提供給孩子實際幫助，也帶來情感上的陪伴，社會局將持續與民間團體合作，讓孩子在更安全的環境中長大。

關懷弱勢慈善協會表示，每箱希望箱包含生活用品、食品、學習用品與祝福卡，由志工與企業夥伴共同打包完成，這不僅是物資，更是一份讓孩子感受到支持的力量，也顯示社會大眾願意共同守護桃園的兒少。

桃園市關懷弱勢慈善協會與桃園市親子教育協會募集500箱聖誕希望箱，由桃園市社會局局長陳寶民代表受贈，將分送至桃園市各地「小衛星據點」弱勢兒少手中。圖／桃園市關懷弱勢慈善協會提供
桃園市關懷弱勢慈善協會與桃園市親子教育協會募集500箱聖誕希望箱，由桃園市社會局局長陳寶民代表受贈，將分送至桃園市各地「小衛星據點」弱勢兒少手中。圖／桃園市關懷弱勢慈善協會提供

桃園 獅子會 親子教育 社會局 兒少

延伸閱讀

社安網2.0？桃園副市長蘇俊賓怨中央「一手破網、一手補網」

台南搖滾耶誕演唱會20日登場 19日晚間8時起交管

12強冠軍球星、總教練回娘家 桃園三級棒球天使計畫開訓

新北市夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝點亮絢爛燈海

相關新聞

溫暖過耶誕！桃園兩大協會募集500份「希望箱」助弱勢兒少

桃園市關懷弱勢慈善協會與桃園市親子教育協會主辦「聖誕希望箱・暖心計畫」，共募集500箱聖誕希望箱，今日舉行捐贈暨感謝儀式...

奇臭難聞！3大桶廚餘亂倒獅潭鄉新店溪 民代批不肖商人

苗栗縣獅潭鄉新店溪汶水二橋附近，今天下午發現亂倒3大桶廚餘，加上白天氣溫高，味道奇臭難聞，獅潭鄉民代表劉雪梅痛批不肖商人...

12強冠軍球星、總教練回娘家 桃園三級棒球天使計畫開訓

桃園市副市長蘇俊賓今天中午參加棒球天使計畫三級棒球訓練營開訓典禮，現場聚集21所桃園棒球發展學校參訓學員百餘名，還邀請2...

桃園大安垃圾掩埋場又起火 張善政籲八德14里緊閉門窗

桃園市八德區大安掩埋場今天下午莫名其火，雖然燃燒面積不大，火勢也在短時間被控制，但濃濃黑煙直竄天際，仍惹不少民眾抱怨；桃...

山佳遺址搶救發掘 頭份市區至竹南科捷徑工程年底復工不影響進度

地方殷盼苗栗縣竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路工程，今年9月因疑似山佳考古遺址暫停，縣府應變分工區，百歲橋北邊啟動遺址...

桃園羅馬公路等景點改善遊客增 明年推廣咖啡亮點更多

桃園市復興區公所表示，長興里部落在高繞水圳步道及天空吊橋完工後，遊客與山友造訪觀光人次明顯增加，加上議員和觀旅局協助，沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。