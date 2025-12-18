溫暖過耶誕！桃園兩大協會募集500份「希望箱」助弱勢兒少

桃園市關懷弱勢慈善協會與桃園市親子教育協會主辦「聖誕希望箱・暖心計畫」，共募集500箱聖誕希望箱，今日舉行捐贈暨感謝儀式，由桃園市政府社會局局長陳寶民代表受贈，將分送至桃園市各地「小衛星據點」弱勢兒少手中。

桃園市關懷弱勢慈善協會暖心計畫獲得多個民間團體支持，包括國際獅子會300B5區第四專區、桃園女獅子會、聯邦獅子會、喜望有限公司、桃園市希望種籽行善協會、勁德美好汽車有限公司等，共同為孩子打造更有溫度的聖誕節。

一名小衛星據點課輔班老師曾分享，班上一名三年級男孩每天帶著破損的餐袋與凹陷的水壺來上課，老師問他是否需要協助更換，他沉默後小聲回答「這個還能用，我想把新的留到明年」，認為孩子不是不需要，而是早早學會「忍耐」，因此募集聖誕希望箱，就是為了在冬天裡替孩子補上一份不敢開口的期待。

關懷弱勢慈善協會理事長黃東興表示，每一箱希望箱都代表著一個孩子被看見，感謝各界支持，讓孩子知道沒有被遺忘。此外，親子教育協會 理事長黃湧崑則說，在據點看見孩子努力生活，希望箱是一份肯定，也讓他們感受到社會的力量，謝謝所有願意伸出援手的人。

社會局局長陳寶民表示，感謝這次所有參與的單位提供給孩子實際幫助，也帶來情感上的陪伴，社會局將持續與民間團體合作，讓孩子在更安全的環境中長大。