12強冠軍球星、總教練回娘家 桃園三級棒球天使計畫開訓

桃園市副市長蘇俊賓今天中午參加棒球天使計畫三級棒球訓練營開訓典禮，現場聚集21所桃園棒球發展學校參訓學員百餘名，還邀請2024世界12強棒球錦標賽冠軍中華隊球星到場，包含樂天桃猿新任總教練曾豪駒、樂天林立、陳晨威，台鋼黃子鵬、味全朱育賢、富邦戴培峰，多位球星過去都是桃園三級棒球校隊，回娘家傳授打球的心路歷程。

蘇俊賓感謝各界提供資源，讓小將們得到妥善的訓練。他表示世界12強冠軍多位選手出身桃園三級棒球，市長張善政當時就在思考，拿到冠軍以後能留下什麼？後來就想到送給國小、國中、高中三級棒球一分禮物，也就是讓優秀的職棒冠軍選手、台灣的驕傲、英雄能和桃園三級棒球選手交流。

蘇俊賓說，市長希望交流的不只是技術，還有了解職棒選手的成長學習歷程，包括到國外打拚的歷程。市府也因此設立1000萬元棒球天使基金，培訓國小、國中、高中棒球隊菁英，今天開訓練典禮。

蘇俊賓特別感謝桃園棒球教父張滄彬初推動桃園三級棒球的貢獻，讓想朝棒球發展的學生有很好的渠道，學校同時提供很好的教育資源，不會失衡。另外，桃園市棒球委員會、議員主委楊家俍提供市價150萬元的訓練器材給各校球隊；不動產建築開發公會理事長周鑫世也代表公會，捐贈240萬元的經費給新明國中，作為棒球訓練所需之用，還有聯新國際醫院安排運動醫學團隊，每年提供平鎮高中200萬元球員追蹤、治療檢測的額度。蘇俊賓勉勵球員珍惜資源，提升球技為桃園棒球增光。

聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱表示，聯新國際從2012年的lamingo到現在樂天桃猿，都一直守護球員的健康，透過運動醫學把球員的身體照顧好，如今也和台體大教授黃志豪合作，加上運動科學讓運動變得更健康，更有效率，贏得更好的成績。

桃園棒球教父張滄彬致詞時，特別恭喜曾豪駒重掌兵符，回到總教練的位子，也打趣對著不動產建築開發公會理事長周鑫世說「我沒打過他」（周讀新明國中時，張滄彬是訓導主任），現在只要提棒球捐款「都是一句話（爽快答應的意思）」。他也感謝聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱，打譬喻說如果今年有100位球員受傷，經過運醫中心的治療和防護訓練，明年就減少50人，真的幫選手做到預防重於治療。

張滄彬也跟林立開玩笑，說他獲得高薪合約，要辦流水席；同時透露最近和古林睿煬談了三小時，讓他了解過去對他嚴厲都是為他好。張滄彬也肯定楊家俍都默默的付出，而且是桃園棒球的「吉祥人物」，因為只要他到場都會奪冠軍，像這次黑豹旗原本以為平鎮高中要輸球回去了，楊家俍在現場加油又是逆轉勝。台下來賓聽張滄彬致詞，笑聲掌聲連連。