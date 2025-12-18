桃園大安垃圾掩埋場又起火 張善政籲八德14里緊閉門窗

桃園市八德區大安掩埋場今天下午莫名其火，雖然燃燒面積不大，火勢也在短時間被控制，但濃濃黑煙直竄天際，仍惹不少民眾抱怨；桃園市環保局表示，火警濃煙可能影響八德14個里，請民眾緊閉門窗，減少外出。

火警發生在上午11時41分左右，消防局12車、34人灌救，火勢在12時19分控制初估燃燒面積約50平方公尺，無人傷亡，但由於燒的是場內廢棄物，濃煙竄天隨風飄散，影響範圍廣闊。

桃園市長張善政稍早在臉書發限時動態，提醒八德區大竹、大安、瑞豐、瑞發、大信、瑞泰、大興、大順、興中、興仁、福德、福興、福元和瑞興等14里的民眾注意健康。

大安垃圾掩埋場爭議不斷，不僅露天垃圾臭味隨風飄散，今年1月也曾發生火警，過去更有越界占用軍方土地情形。市府為改善情況，打算斥資2.46億元建置倉儲式資源再生廠，如招標順利，最快後年完工。

環保局表示，大安掩埋場預計整地改建成2千坪的倉儲式資源再生廠，將掩埋場室內化，大幅減少雨水滲入，避免異味擴散，基地也會加強防水措施，避免污水滲漏汙染環境衛生。此外，再生廠也會設置廢棄物篩分、處理設備，讓廢棄物可再利用或轉化為可燃材料，屆時屋頂也將設太陽能板，達到環境共融、垃圾減量及永續發展目的。