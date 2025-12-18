快訊

桃園市消防局第四大隊龍潭分隊在龍潭傳統市場進行攤商自衛消防編組訓練。圖：龍潭分隊提供

隨著近期多起傳統市場火警事故引發社會關注，桃園市消防局第四大隊龍潭分隊於今(18)日在龍潭傳統市場進行攤商自衛消防編組訓練，以強化市場火災初期應變與自救避難能力。並於演練結束後，搭配熱顯像儀進行防火防災宣導，期望藉由實作與宣導雙重方式，強化整體龍潭傳統市場防火防災應變能力。

藉由實作與宣導雙重方式，強化整體龍潭傳統市場防火防災應變能力。圖：龍潭分隊提供

龍潭分隊表示，近日，全台多處傳統市場火災頻傳，嚴重警示傳統市場防火管理的迫切性。由於傳統市場存在電線老舊、建築材質複雜、攤商密集、動線複雜等特性，一旦發生火警，往往演變迅速、損失慘重，對攤商與民眾生命財產造成嚴重威脅，更加凸顯平時防災訓練之重要性。

此次演練分為三個部份，先請市場攤商組成自衛消防編組，於發生火災初期使用滅火器嘗試熄滅火源、通報市場管委會及消防隊，同時進行避難疏散。接續模擬市場發生火勢擴大蔓延至其他商家，由消防人員進行人命搜救及滅火任務。最後，針對市場攤商進行宣導課程，介紹防火重點、電氣安全、易燃物管理、疏散動線規畫等，使市場攤商熟悉火災應變流程。

龍潭分隊表示，傳統市場屬於高風險公共聚集場所，期望攤商與民眾能從平日落實防火管理，例如電線配置符合規範、避免過度使用延長線，注意爐火等熱源工具的使用，並管理可能導致火災的易燃物、不堆放雜物等，以降低火災發生機率。希望透過此次防災宣導，增強龍潭市場整體防災能力，也喚起攤商與民眾火災防範意識，讓龍潭市場成為最安全且安心的標竿市場。

龍潭消防分隊前進傳統市場 提升攤商防災意識

傳統市場 攤商 火災

