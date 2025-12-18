桃園羅馬公路等景點改善遊客增 明年推廣咖啡亮點更多

桃園市復興區公所表示，長興里部落在高繞水圳步道及天空吊橋完工後，遊客與山友造訪觀光人次明顯增加，加上議員和觀旅局協助，沿線羅馬公路整建許多休憩中心與停靠站，明年的咖啡推廣活動也將於羅馬公路舉行，這條路原本就有許多著名的咖啡莊園、咖啡廳，屆時會有更多亮點。

復興區長蘇佐璽指出，長興里頭角部落荒廢的池塘因為沒有暢通的排水系統，日積月累衍生惡臭影響環境和生活品質，當地居陳情多年，在原鄉議員協助下不但設法改善，也同時改善往松樹林部落的農路，其中有一段因為路基掏空，還需要做擋土牆以強化路基。

公所日前邀集市府養工處、議員蘇偉恩、三位代表柯玉明、余遠山、簡明仁、里長黃民等人會勘，除了決議做擋土牆，也有共識明年會再持續推進改善往松樹林的農路，目標是希望未來能發展觀光，假日車潮多的時候，車輛可以單向行車而不至於交通打結。