桃園市龜山警分局於今日舉行分局周報，會中特別舉行一場溫馨的捐贈儀式。圖：龜山分局提供

桃園市龜山警分局於今(18)日舉行分局周報，會中特別舉行一場溫馨的捐贈儀式。速比爾股份有限公司慷慨捐贈高品質機車安全帽及專業防割手套，專門提供給分局新進人員使用，以實際行動表達對警政工作的支持與對社會安全的高度重視。

速比爾公司慷慨捐贈高品質機車安全帽及專業防割手套。圖：龜山分局提供

龜山分局今(114)年10月份計有15名警專42期畢業生加入，並於12月12日實務訓練完畢後投入第一線工作，鑑於龜山分局轄區幅員遼闊，員警常需騎乘機車執行巡邏、交通疏導及處理各類突發狀況。速比爾公司捐贈的30頂安全帽，將大幅提升新進同仁在交通執勤中的安全；而30雙防割手套則能有效加強員警在面對危險物品或處理糾紛案件時的自我防護能力，讓新血無後顧之憂地投入第一線工作。

速比爾公司表示，企業的永續發展離不開社會的穩定與安全，感謝龜山分局全體同仁對轄區治安的辛勤付出。看到有年輕的新血加入警隊，深切希望藉由這些實用裝備，讓新進同仁感受到社會各界的溫暖支持與肯定，成為他們在面對挑戰時最堅實的後盾。

龜山分局長張鶴瓊對速比爾公司展現的企業社會責任表達最誠摯的感謝。他指出，這些裝備不僅是物質上的支持，更是對警察同仁士氣的莫大鼓舞，體現了警民一家的互助精神。分局將善用這些愛心資源，持續強化員警執勤安全，並乘持「民之所欲，常在我心」的理念，全力守護地方治安與交通。

龜山分局進一步呼籲，維護社會治安需要警民共同努力，期待更多企業和民間團體能與警方攜手合作，共同為守護桃園市民的安全與平靜貢獻一份心力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：熱心企業力挺第一線工作 贈安全帽、防割手套守護龜山警