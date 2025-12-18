密集恐懼慎入！桃園月眉濕地落羽松美如畫 粉紅巨物搶眼
桃園市月眉人工濕地種植大片落羽松，近日逐漸由綠轉黃，搭配藍天白雲與湖色波光嶙峋，彷彿一秒置身歐洲；然而，現場陳列一件由粉紅球狀物組成的大型裝置藝術，顏色格外搶眼，許多遊客都注意到它的存在，但沒人知道作者想表達的意象，只說「好像福壽螺的蛋」。
月眉人工溼地種植約300顆落羽松，由於不用門票，每年冬天樹葉變色都吸引大批遊客前來打卡。近日人潮湧現，濕地正對面的停車場即使平日也一位難求，為維護交通，水務局已實施交通管制，管制大型遊覽車進入月眉濕地與山豬湖親水園區，月湖路也禁止停放任何車輛。
月眉濕地除了落羽松變色，蘆葦也開花隨風搖曳，景色美如一幅畫，但狀似福壽螺卵的裝置藝術就擺在入口不遠處，也是欣賞落羽松必經之地，經過的遊客雖然沒停下腳步，但也忍不住回頭多看兩眼。
特殊造型在遊客間引起討論，有人發現藝術造型帶有眼睛和尾巴，猜想是溼地裡的特殊魚種，但也有人直言就是福壽螺卵，只是不曉得作者想傳達的意象是什麼？
水務局表示，該裝置藝術名為「粉紅泡泡」，2022年地景藝術節由藝術家羅元鴻創作，創作靈感就是福壽螺的卵，希望藉由巨大化與搶眼顏色，讓民眾多認識這個強勢外來物種和牠所帶來的生態威脅。
水務局說，目前溼地池塘裡的螺都是台灣本土物種，為防止福壽螺入侵，工作人員會利用福壽螺習慣在高處產卵的特性，在水中插支架製造適合福壽螺產卵的棲地，待母螺產完卵後，連同支架一起移除，希望到濕地遊玩的民眾若有發現，請通報工作人員處理，切勿逕自破壞，讓汁液汙染環境汙染。
