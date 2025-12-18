第8屆政府服務獎揭曉 苑裡鎮公所榮獲「創新社會共融」獎項肯定

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮公所提報的敬老計畫與苑裡兒童參與式預算獲得「創新社會共融」獎項肯定，劉育育也率公所團隊共同北上現身台上領獎。圖／苑裡鎮公所提供
第8屆「政府服務獎」15日結果揭曉，苗栗縣苑裡鎮公所提報的敬老計畫與兒童參與式預算獲得「創新社會共融」獎項肯定，是全台144個公部門機關，26個獲獎名單當中唯二的基層鄉鎮公所，相當不容易。

苑裡鎮長劉育育表示，這真的是一份非常難得的中央與專家學者委員們的肯定與獎項。同時，這也為劉育育這位年輕女性政治素人再添光環，更是她爭取連任所不容忽視的政績。

由國家發展委員會舉辦的第8屆政府服務獎，中央部會與地方政府共有144個機關參獎，分成「數位創新加值」、「社會創新共融」兩個項別評獎，經過嚴謹的評審過程，最後選出26個得獎機關及2個併予獎勵的民間團體。

15日在國立政治大學舉行頒獎典禮，行政院副院長鄭麗君蒞臨致詞與頒獎，對得獎機關及併予獎勵的民間團體表達祝賀與肯定；現場只有苑裡鎮公所與雲林縣土庫鎮公所兩個是鄉鎮公所層級獲獎，其他都是中央單位或是縣市政府。

劉育育表示，非常感謝中央與專業委員團隊肯定，以及鄭麗君副院長的鼓勵。她指出，鄭副院長於頒獎典禮現場說「苑裡是我父親的故鄉，非常驕傲苑裡的在地實踐。」而她們在苑裡所推行的「審議式民主」，也正是鄭麗君當年擔任青輔會主委所導入的民主治理方法。

也感謝辛苦的公所同仁、公私協力的民間專家學者與團隊，感謝鎮民朋友們的參與，創新社會共融的政策一路走來非常辛苦，但有大家就不孤單，將持續為苑裡努力。

苑裡鎮長劉育育15日北上領獎，再添光環，這也是她爭取連任所不容忽視的政績。圖／苑裡鎮公所提供
鄭麗君 團隊 行政院

