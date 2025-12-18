聽新聞
苗縣智慧路標 明年再增50處

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市社寮街、建華街設置智慧路標前後半年，事故從5件下降到1件，肇事率下降8成。記者范榮達／攝影
苗栗市社寮街、建華街設置智慧路標前後半年，事故從5件下降到1件，肇事率下降8成。記者范榮達／攝影

苗栗縣70處無號誌路口設置智慧路標，形同延伸用路人視野並會轉彎，肇事率大降5成，許多縣市府來取經，縣府明年投入縣款2000萬元，將於縣內類似路口再增50處智慧路標，讓智慧交通提升用路安全性。

經濟部中小及新創企業署 「2025年新創採購獎─合作實績獎」日前頒獎，苗栗縣政府以智慧路標獲獎。

縣府交通工務處指出，縣府2022年起盤點高風險無號誌路口，目前全縣設置70套智慧路標，設置前後半年比較，平均降低超過5成事故率。

其中，苗栗市社寮街、建華街設置智慧路標前後半年，從5件下降到1件，肇事率下降8成最高，苗栗市民代表謝長慶說，社寮街一帶住戶密集，巷道又狹窄，汽、機車如果速度快，稍一不慎容易發生車禍，裝置智慧路標提醒用路人注意，提升安全有感。

交工處指出，苗栗地區巷道特性，許多路口因路幅狹窄、儲車空間不足，不適合設紅綠燈號誌，加上建築物影響視線，威脅用路人安全；透過智慧路標雷達偵測，幹道30公尺範圍、時速10公里移動物體，支線的警示燈就會亮燈，如延伸用路人視野並會轉彎，預先告警用路人。

