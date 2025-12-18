聽新聞
0:00 / 0:00
桃園好孕專車 明年推兒童安全座椅
桃園市政府近年推出「好孕專車」供孕媽咪持卡搭乘就醫，頗受好評。市長張善政昨宣布明年2月起推出全國首創「兒童安全座椅服務」，市府將與車隊提供100台符合國家安全標準的兒童安全座椅，並媒合100名專業司機投入服務，提升0至6歲幼童乘車安全。
婦幼局長杜慈容說，好孕專車兒童安全座椅服務對象除「一生好運卡」持卡人外，擴大至育有0至6歲幼童、父母為桃園市民且持有市民卡的家庭。民眾只需透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，即可在同一平台完成叫車及安全座椅需求登記。
為了鼓勵更多司機投入服務行列，市府除每趟提供最高250元車資點數補助，提供兒童安全座椅服務者，再加碼補助司機300元獎勵金及車隊每趟30元管理費。
桃園市婦幼政策明年元旦起也有新加碼，好孕專車車資補助效期將由產後7個月延長至產後1年，凡預產期在明年1月1日以後的孕媽咪皆適用。復興區好孕專車使用範圍將同步擴大，除產檢及生產就醫，也納入嬰幼兒預防保健與一般醫療需求。
另，考量部分產婦因家庭照顧條件或居住環境，不適合前往坐月子中心，市府明年元旦起將推出「到宅坐月子服務」，由專業的月子服務員到家中提供照顧、衛教與心理支持。
市府從本月18日起開始受理申請，凡設籍桃市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請到宅坐月子服務，經媒合成功者，於產後2個月內提供不利處境產婦最高補助120小時、雙胞胎產婦160小時、3胞胎200小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言