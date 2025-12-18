聽新聞
0:00 / 0:00

桃園好孕專車 明年推兒童安全座椅

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市推出好孕專車近2年，市府昨宣布明年2月將再推「兒童安全座椅服務」，並媒合100名專業司機投入服務。圖／桃園市府提供
桃園市推出好孕專車近2年，市府昨宣布明年2月將再推「兒童安全座椅服務」，並媒合100名專業司機投入服務。圖／桃園市府提供

桃園市政府近年推出「好孕專車」供孕媽咪持卡搭乘就醫，頗受好評。市長張善政昨宣布明年2月起推出全國首創「兒童安全座椅服務」，市府將與車隊提供100台符合國家安全標準的兒童安全座椅，並媒合100名專業司機投入服務，提升0至6歲幼童乘車安全。

婦幼局長杜慈容說，好孕專車兒童安全座椅服務對象除「一生好運卡」持卡人外，擴大至育有0至6歲幼童、父母為桃園市民且持有市民卡的家庭。民眾只需透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，即可在同一平台完成叫車及安全座椅需求登記。

為了鼓勵更多司機投入服務行列，市府除每趟提供最高250元車資點數補助，提供兒童安全座椅服務者，再加碼補助司機300元獎勵金及車隊每趟30元管理費。

桃園市婦幼政策明年元旦起也有新加碼，好孕專車車資補助效期將由產後7個月延長至產後1年，凡預產期在明年1月1日以後的孕媽咪皆適用。復興區好孕專車使用範圍將同步擴大，除產檢及生產就醫，也納入嬰幼兒預防保健與一般醫療需求。

另，考量部分產婦因家庭照顧條件或居住環境，不適合前往坐月子中心，市府明年元旦起將推出「到宅坐月子服務」，由專業的月子服務員到家中提供照顧、衛教與心理支持。

市府從本月18日起開始受理申請，凡設籍桃市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請到宅坐月子服務，經媒合成功者，於產後2個月內提供不利處境產婦最高補助120小時、雙胞胎產婦160小時、3胞胎200小時。

坐月子 國家安全 張善政 雙胞胎 預產期

延伸閱讀

「添好運」插旗桃園 限時送飲品、抵用金50元！鴨覓連4天「烤鴨8折」

桃警刑事鑑識實驗室通過13項ISO認證 獲司法體系高度肯定

桃園66歲婦騎車路口欲左轉 慘遭後方曳引車擦撞輾斃

黑松助環境教育寫新頁 桃園社子國小獲「永久綠旗」

相關新聞

桃園好孕專車 明年推兒童安全座椅

桃園市政府近年推出「好孕專車」供孕媽咪持卡搭乘就醫，頗受好評。市長張善政昨宣布明年2月起推出全國首創「兒童安全座椅服務」...

航空城徵收先建後拆 交部挨批跳票

桃園航空城住戶拆遷開發進度卡關，交通部負責的蛋黃區安置住宅無法如期交屋，近期稱自動搬遷期限已到，沒搬走或未完成搬遷點交者...

苗縣智慧路標 明年再增50處

苗栗縣70處無號誌路口設置智慧路標，形同延伸用路人視野並會轉彎，肇事率大降5成，許多縣市府來取經，縣府明年投入縣款200...

被政治耽誤的藝術家再出手 桃園「祕境月曆」上百人私訊搶著要

桃園除了有年年秒殺的水果月曆，副市長蘇俊賓親手繪製的明信片主題月曆也屢屢吸引市民目光。蘇俊賓今年再度以「桃園祕境」為主題...

無號誌肇事率大降5成 苗縣府明年2000萬元設50處智慧路標

苗栗縣70處無號誌路口設置智慧路標，形同延伸用路人視野並會轉彎，大降肇事率5成，許多縣市政府來取經，明年縣款2000萬元...

竹市首推優選品牌 草根豐味、H‧CAFÉ、海瑞摃丸奪前三

新竹市政府今年首度推出「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審，從140家店家中嚴選出38家優選品牌，涵蓋老字號與新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。