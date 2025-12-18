桃園好孕專車 明年推兒童安全座椅

桃園市政府近年推出「好孕專車」供孕媽咪持卡搭乘就醫，頗受好評。市長張善政昨宣布明年2月起推出全國首創「兒童安全座椅服務」，市府將與車隊提供100台符合國家安全標準的兒童安全座椅，並媒合100名專業司機投入服務，提升0至6歲幼童乘車安全。

婦幼局長杜慈容說，好孕專車兒童安全座椅服務對象除「一生好運卡」持卡人外，擴大至育有0至6歲幼童、父母為桃園市民且持有市民卡的家庭。民眾只需透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，即可在同一平台完成叫車及安全座椅需求登記。

為了鼓勵更多司機投入服務行列，市府除每趟提供最高250元車資點數補助，提供兒童安全座椅服務者，再加碼補助司機300元獎勵金及車隊每趟30元管理費。

桃園市婦幼政策明年元旦起也有新加碼，好孕專車車資補助效期將由產後7個月延長至產後1年，凡預產期在明年1月1日以後的孕媽咪皆適用。復興區好孕專車使用範圍將同步擴大，除產檢及生產就醫，也納入嬰幼兒預防保健與一般醫療需求。

另，考量部分產婦因家庭照顧條件或居住環境，不適合前往坐月子中心，市府明年元旦起將推出「到宅坐月子服務」，由專業的月子服務員到家中提供照顧、衛教與心理支持。

市府從本月18日起開始受理申請，凡設籍桃市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請到宅坐月子服務，經媒合成功者，於產後2個月內提供不利處境產婦最高補助120小時、雙胞胎產婦160小時、3胞胎200小時。