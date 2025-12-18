航空城徵收先建後拆 交部挨批跳票

桃園航空城住戶拆遷開發進度卡關，交通部負責的蛋黃區安置住宅無法如期交屋，近期稱自動搬遷期限已到，沒搬走或未完成搬遷點交者，取消拆遷補償費15%獎勵，引發住戶不滿。國民黨立委涂權吉昨批「承諾跳票」，交通部民航局為趕開發機場園區，強求徵收戶依期搬離，當初信任政府先建後拆的居民情何以堪？

交通部負責的航空城拆遷戶安置住宅已延宕兩年多，近期以一紙公文指自動搬遷期限至8月底，沒搬走或未完成搬遷點交者，取消拆遷補償費15%獎勵，引發住戶不滿。

涂權吉與國民黨立委牛煦庭、桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長，昨天在立法院開記者會。

陳錫達說，交通部民航局在桃園航空城區段徵收案，未如期將安置住宅點交給徵收戶，卻在12月初陸續發文要求51徵收戶12月底拆除舊家，否則取消建物拆遷獎勵金，徵收戶補償費減少，無力支付安置住宅價款，甚至面臨無家可歸；反觀桃園市府負責的蛋白區，獎勵期限原規定也是8月底，同意拆遷戶切結後，3個月內搬遷仍能領15%獎勵。

涂權吉說，當初政府承諾以先建後拆、優惠融資等配套模式重建家園，現在卻為機場園區開發期程，不顧已延誤的安置住宅及安置街廓期程，強求徵收戶仍須依期搬離原住所，讓當初信任政府，只求取安身立命之地的居民情何以堪？

牛煦庭表示，拆遷補償費15%獎勵，是桃園市前市長鄭文燦答應的，因配合國家重大建設、經濟發展，要老百姓搬遷，才會加碼獎勵，如今只差驗屋交屋一些技術上問題耽擱，中央卻要沒收15%獎勵找人民麻煩，他們絕不同意。