法國茶葉大賽頒獎遇中國鬧場 苗栗獲獎茶農錯愕

中央社／ 苗栗縣17日電

中國人士在法國世界茶葉大賽頒獎典禮上，因主辦單位喊出「台灣」並秀出國旗而當眾叫囂。苗栗縣獲獎茶農曾莉敏說，經常參加國際賽事，但遇到這種政治性插曲是頭一遭，當下十分錯愕。

梨山聚鑫製茶廠獲法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽特別獎，茶廠執行長謝忠霖在社群平台發布影片表示，得獎時遇到尷尬的一刻，疑似有中方人士鬧場，以英文喊出「台灣只是一省」、「台灣是中國的一部分」。現場民眾回應「不喜歡可以離開」、「請你安靜」、「台灣是一個國家」。

此次賽事中，出身苗栗製茶世家的曾莉敏與姊姊曾郁芳共創品牌「曾的茶」參賽，一舉奪下世界烏龍茶銀獎、世界紅茶銅獎。

曾莉敏今天告訴中央社，當天2名中國人士在頒獎典禮上突如其來的舉動，引起全場側目；她過去有不少參加國際賽事經驗，但遇到這種場面是頭一遭，起初相當錯愕，一度擔心主辦單位會不會臨時取消頒獎給台灣廠商，「還好一切順利進行」。

曾莉敏指出，2名中國人士起身表達「抗議」過程中，包括主辦方和台下其他人員顯然不太想理會，仍以鼓掌表達對台灣獲獎者的祝賀；而輪到她上前領獎時，身後的電子螢幕上也都有秀出中華民國國旗。

曾莉敏說，這是她首次挑戰法國AVPA世界茶葉大賽，很高興為台灣茶在法國留下獲獎榮耀，將持續努力向國際展現台灣精湛製茶工藝與獨特風味。

苗栗縣政府表示，法國AVPA第8屆世界茶葉大賽吸引18個國家參賽，超過300項優秀茶品，競爭相當激烈，苗栗縣除了曾莉敏以「曾的茶」拿下銀獎、銅獎，另有返鄉青年張立欣以「雪見高山茶」雙雙拿下世界紅茶與世界烏龍最高殊榮金獎，成果斐然。

根據駐法國台北代表處新聞稿，法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽，台灣共有29名茶商報名，總計獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌及24面特別風味獎。

法國 茶葉 苗栗縣

相關新聞

被政治耽誤的藝術家再出手 桃園「祕境月曆」上百人私訊搶著要

桃園除了有年年秒殺的水果月曆，副市長蘇俊賓親手繪製的明信片主題月曆也屢屢吸引市民目光。蘇俊賓今年再度以「桃園祕境」為主題...

無號誌肇事率大降5成 苗縣府明年2000萬元設50處智慧路標

苗栗縣70處無號誌路口設置智慧路標，形同延伸用路人視野並會轉彎，大降肇事率5成，許多縣市政府來取經，明年縣款2000萬元...

竹市首推優選品牌 草根豐味、H‧CAFÉ、海瑞摃丸奪前三

新竹市政府今年首度推出「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審，從140家店家中嚴選出38家優選品牌，涵蓋老字號與新...

苑裡市場「新建」已完工待驗收 尚餘27個攤位…下周二辦申請說明會

苗栗縣苑裡鎮公有市場2018年遭逢祝融，意外燒出早期日治時期的建築結構，2019年登陸歷史建築，但修復之路一波三折，直到...

不滿中央取消拆遷獎勵 藍委率桃園航空城拆遷戶批承諾跳票

桃園航空城51戶徵收拆遷戶不滿中央取消自動搬遷獎勵。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區...

桃園元旦升旗超盛大 施孝榮開唱、軍方展演、樂天女孩全出動

跨年倒數計時，桃園市長張善政今宣布將在龜山區長庚養生文化村舉辦元旦升旗典禮，以「馬躍奔騰 桃園領航」為主題迎接馬年，活動...

