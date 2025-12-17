法國茶葉大賽頒獎遇中國鬧場 苗栗獲獎茶農錯愕

中國人士在法國世界茶葉大賽頒獎典禮上，因主辦單位喊出「台灣」並秀出國旗而當眾叫囂。苗栗縣獲獎茶農曾莉敏說，經常參加國際賽事，但遇到這種政治性插曲是頭一遭，當下十分錯愕。

梨山聚鑫製茶廠獲法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽特別獎，茶廠執行長謝忠霖在社群平台發布影片表示，得獎時遇到尷尬的一刻，疑似有中方人士鬧場，以英文喊出「台灣只是一省」、「台灣是中國的一部分」。現場民眾回應「不喜歡可以離開」、「請你安靜」、「台灣是一個國家」。

此次賽事中，出身苗栗製茶世家的曾莉敏與姊姊曾郁芳共創品牌「曾的茶」參賽，一舉奪下世界烏龍茶銀獎、世界紅茶銅獎。

曾莉敏今天告訴中央社，當天2名中國人士在頒獎典禮上突如其來的舉動，引起全場側目；她過去有不少參加國際賽事經驗，但遇到這種場面是頭一遭，起初相當錯愕，一度擔心主辦單位會不會臨時取消頒獎給台灣廠商，「還好一切順利進行」。

曾莉敏指出，2名中國人士起身表達「抗議」過程中，包括主辦方和台下其他人員顯然不太想理會，仍以鼓掌表達對台灣獲獎者的祝賀；而輪到她上前領獎時，身後的電子螢幕上也都有秀出中華民國國旗。

曾莉敏說，這是她首次挑戰法國AVPA世界茶葉大賽，很高興為台灣茶在法國留下獲獎榮耀，將持續努力向國際展現台灣精湛製茶工藝與獨特風味。

苗栗縣政府表示，法國AVPA第8屆世界茶葉大賽吸引18個國家參賽，超過300項優秀茶品，競爭相當激烈，苗栗縣除了曾莉敏以「曾的茶」拿下銀獎、銅獎，另有返鄉青年張立欣以「雪見高山茶」雙雙拿下世界紅茶與世界烏龍最高殊榮金獎，成果斐然。

根據駐法國台北代表處新聞稿，法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽，台灣共有29名茶商報名，總計獲得10面金牌、8面銀牌、12面銅牌及24面特別風味獎。