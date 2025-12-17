停車位不再一位難求 苗栗市南苗市場旁新設停車場明年啟用

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗市場停車場預計12月22日試營運，明年元旦收費。本報資料照片
苗栗市南苗市場買菜停車一位難求，市公所中山路對面新設停車場，今天公告明年啟用收費， 12月22日至31日試運轉，期間免費停車，歡迎民眾多加利用。

南苗市場是苗栗市最大傳統市場，公所爭取國有財產署及軍方土地，設置停車場，市公所今天公告，停車場22日至31日試運轉期間免費停車，期間免費停車，預計明年元旦起開始收費。

市公所指出，停車場規畫202格機車，2格身心障礙優先機車格，67格汽車車格，2格身心障礙優先汽車格，動線規畫機車由中山路雙入口進場，民生街及中山路726巷出口出場；汽車於中山路設置各1出入口，民生街設置1入口進場。

明年元旦起費率，機車單次停放費用20元，前1小時內免費停放，當日上限20元；汽車前一小時進場，費用20元，後每半小時10元計價一次，當日上限180元。

市公所提醒民眾配合並特別注意，中山路與米市街路口設置號誌及行穿線，供行人穿越路口使用，請遵守道路交通規則，切勿隨意穿越；路口及綠底人行道皆禁止臨時停車、設攤，試運轉期間如有違規將以柔性勸導為主，停車場正式啟用收費後，將加強取締違規開罰。

