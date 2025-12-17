桃市府掛牌發行第2次永續發展債券 規模48億元

快訊

中央社／ 桃園17日電

桃園市政府今年3月18日完成首檔新台幣12億元永續發展債券發行。桃園市長張善政今天表示，明天將啟動掛牌發行第2次永續債，規模達48億元，合計今年度共發行60億元。

桃園市政府在民國113年12月31日取得櫃買中心永續發展債券資格認可，今年3月18日成功完成首檔新台幣12億元永續債的發行，成為全國第一個將社會住宅列為投資計畫項目的地方政府。

張善政上午主持市政會議時表示，首檔永續發展債券發行後獲熱烈迴響，經觀察市場利率走勢及永續金融需求、評估財務條件後，決定在明天啟動掛牌發行第2次48億元發行作業。

張善政表示，此次永續債利率優於市場，估計每年最高可為市府節省約3200萬元利息支出，進一步提升財務效益；也提醒市府團隊在執行公務時，要「每塊錢都花在刀口上」，確保每筆資金皆能精準投入市政。

桃園市政府財政局表示，此次永續債分為2年、3年及5年共3種年期，票面利率區間為1.375%至1.43%；發行債券除了能降低市府財務成本，也能加速城市建設期程，期盼能為市府打造長遠穩健的財務基礎。

張善政也說，市府將募得資金用於社會住宅及軌道建設等對永續發展有益的項目，未來也將投入更多資源於市政建設，為市民打造更優質、永續的城市環境。

永續 財務

