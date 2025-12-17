苗栗竹南火車站查獲違規白牌車 賺180元罰10萬元

苗栗監理站今天公布日前在竹南火車站，查獲違規載客白牌車，駕駛賺180元車資，卻要面臨10萬元罰鍰，及吊扣駕駛執照、車牌4個月的重罰。

苗栗監理站稽查人員12月12日下午偕同苗栗縣警察局員警，在竹南火車站附近攔檢可疑車輛，當場查獲1輛自用小客車，非法營業載客，並合意收取車資180元，稽查人員依規製單舉發。

苗栗監理站長周景朗表示，白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕照4個月，及違規營業車輛牌照4個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站指出，監理站為維護運輸業市場的營運秩序，持續不定期、不定點會同警方，在重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。