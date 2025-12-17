快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

苗栗竹南火車站查獲違規白牌車 賺180元罰10萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗監理站稽查人員12月12日下午偕同警方在竹南火車站附近，當場查獲白牌車違規載客收費。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站稽查人員12月12日下午偕同警方在竹南火車站附近，當場查獲白牌車違規載客收費。圖／苗栗監理站提供

苗栗監理站今天公布日前在竹南火車站，查獲違規載客白牌車，駕駛賺180元車資，卻要面臨10萬元罰鍰，及吊扣駕駛執照、車牌4個月的重罰。

苗栗監理站稽查人員12月12日下午偕同苗栗縣警察局員警，在竹南火車站附近攔檢可疑車輛，當場查獲1輛自用小客車，非法營業載客，並合意收取車資180元，稽查人員依規製單舉發。

苗栗監理站長周景朗表示，白牌車違規載客收費，違反公路法及汽車運輸業管理規則，依規定處罰違規駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕照4個月，及違規營業車輛牌照4個月，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障乘客安全及合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站指出，監理站為維護運輸業市場的營運秩序，持續不定期、不定點會同警方，在重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。

監理站 火車站 車資

延伸閱讀

影／苗栗9月邁入「超高齡社會」 今辦樂齡成果展及交通安全戲劇競賽

乙未保台戰役130周年 榮興周末苗栗銅鑼火車站演出「吳湯興」

駕車衝落6層樓深河床 苗栗女左手臂脫臼送醫無大礙

苗栗BOT綠氫產業示範園區啟動…AI產業鏈進駐利多 地方錯愕憂安全

相關新聞

被政治耽誤的藝術家再出手 桃園「祕境月曆」上百人私訊搶著要

桃園除了有年年秒殺的水果月曆，副市長蘇俊賓親手繪製的明信片主題月曆也屢屢吸引市民目光。蘇俊賓今年再度以「桃園祕境」為主題...

無號誌肇事率大降5成 苗縣府明年2000萬元設50處智慧路標

苗栗縣70處無號誌路口設置智慧路標，形同延伸用路人視野並會轉彎，大降肇事率5成，許多縣市政府來取經，明年縣款2000萬元...

竹市首推優選品牌 草根豐味、H‧CAFÉ、海瑞摃丸奪前三

新竹市政府今年首度推出「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審，從140家店家中嚴選出38家優選品牌，涵蓋老字號與新...

苑裡市場「新建」已完工待驗收 尚餘27個攤位…下周二辦申請說明會

苗栗縣苑裡鎮公有市場2018年遭逢祝融，意外燒出早期日治時期的建築結構，2019年登陸歷史建築，但修復之路一波三折，直到...

不滿中央取消拆遷獎勵 藍委率桃園航空城拆遷戶批承諾跳票

桃園航空城51戶徵收拆遷戶不滿中央取消自動搬遷獎勵。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區...

桃園元旦升旗超盛大 施孝榮開唱、軍方展演、樂天女孩全出動

跨年倒數計時，桃園市長張善政今宣布將在龜山區長庚養生文化村舉辦元旦升旗典禮，以「馬躍奔騰 桃園領航」為主題迎接馬年，活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。