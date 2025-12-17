被政治耽誤的藝術家再出手 桃園「祕境月曆」上百人私訊搶著要

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓今年以「桃園祕境」為主題推出手繪月曆，盼結合城市觀光文化行銷，邀請民眾規畫一趟桃園小旅行。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園除了有年年秒殺的水果月曆，副市長蘇俊賓親手繪製的明信片主題月曆也屢屢吸引市民目光。蘇俊賓今年再度以「桃園祕境」為主題推出手繪月曆，盼結合城市觀光文化行銷，邀請民眾在新的一年規畫一趟桃園小旅行。

蘇俊賓時常利用行程空檔，以畫筆記錄桃園各地的風景與故事，他在臉書分享，過去1年走訪桃園各地參與活動時，總能在城市不同角落發現令人眼睛一亮的風景與小感動，因此將這些片段一一畫下來，最終挑選12個私房景點，集結成今年的「桃園小秘境月曆」。

這次月曆以桃園景福宮周邊街屋打頭陣，訴說桃園舊城再生的動人故事；2月呈現中壢青塘園的卡比獸，令人回味1年前台灣燈會熱鬧非凡的景象；觀音草漯沙丘與新屋百年石滬，則彷彿讓人一秒置身海濱，感受珍珠海岸之美。

這次月曆延續過往，凡是有投入公益行動、捐款支持公益團體，或前往花蓮擔任「鏟子英雄」，協助災後清理與重建的網友們，透過私訊即可索取。消息一出已有上百則私訊湧入，網友紛紛分享對各愛心團體的公益捐款資訊，也有許多鏟子英雄傳來協助清理家園、捐贈物資的照片。

蘇俊賓表示，這本月曆不僅是桃園城市文化與風景的紀錄，也希望傳遞台灣社會中溫暖互助的力量，讓更多善意被看見並形成正向循環。不少網友也留言表示，這份月曆是「很有溫度的禮物」，令人感到格外溫暖。

桃園市副市長蘇俊賓今年以「桃園祕境」為主題推出手繪月曆，盼結合城市觀光文化行銷，邀請民眾規畫一趟桃園小旅行。圖／取自蘇俊賓臉書
