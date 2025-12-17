桃園好孕專車再升級！明年2月起提供兒童座椅 補助效期也延長

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推出好孕專車近2年，市府今宣布明年2月將再推「兒童安全座椅服務」，並媒合100名專業司機投入服務。圖／市府提供
桃園市推出好孕專車近2年，市府今宣布明年2月將再推「兒童安全座椅服務」，並媒合100名專業司機投入服務。圖／市府提供

桃園市持續加碼婦幼友善政策，除推出好孕專車，全國首創的「兒童安全座椅服務」也預計明年2月上路。市長張善政表示，市府將與車隊提供100台符合國家安全標準的兒童安全座椅，並媒合100名專業司機投入服務，盼提升0至6歲幼童乘車安全。

張善政今在市政會議表示，桃園婦幼局成立近2年來持續從實際需求出發，經盤點既有措施後，近期決定推出多項優化措施，其中，市府將率全國之先，自明年2月1日起推出「好孕專車兒童安全座椅服務」。

服務對象除「一生好運卡」持卡人外，也擴大至育有0至6歲幼童、父母為桃園市民且持有市民卡的家庭。民眾只需透過智慧市民卡App註冊市民尊榮會員，即可在同一平台完成叫車及安全座椅需求登記。

婦幼局長杜慈容表示，好孕專車提供的兒童安全座椅皆符合國家安全標準，市府並與新梅衛星車隊及大文山衛星派遣車隊合作，媒合100名司機投入服務。市府除每趟提供最高250元車資點數補助，提供兒童安全座椅服務者，再加碼補助司機300元獎勵金及車隊每趟30元管理費，鼓勵更多司機加入服務行列。

杜慈容表示，除推動兒童安全座椅服務外，明年元旦起，好孕專車車資補助效期將由產後7個月延長至產後1年，凡預產期在明年1月1日（含）以後的孕媽咪皆適用。同日起，復興區好孕專車使用範圍也將同步擴大，除產檢及生產就醫外，也納入嬰幼兒預防保健與一般醫療就診需求。

另，考量部分產婦因家庭照顧條件或居住環境，不適合前往坐月子中心，市府明年元旦起將推出「到宅坐月子服務」，由專業的月子服務員到家中提供照顧、衛教與心理支持。

市府本月18日起開始受理申請，凡設籍桃市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請到宅坐月子服務，經媒合成功者，於產後2個月內提供不利處境產婦最高補助120小時、雙胞胎產婦160小時、3胞胎200小時。

坐月子 桃園 國家安全

