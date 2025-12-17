台66新屋交流道出口回堵引民怨 將調整號誌、增標線

台66線新屋交流道出口因施工封閉，現行車流改道匯出，尖峰時段常導致車流回堵嚴重引發民怨。桃園市府與公路相關單位到現地會勘，號誌已先調整並增設標線導引，預計明年1月先恢復10K處通行。

桃園市議員陳睿生指出，近期接到不少鄉親反映，台66線新屋10K出口往觀音方向，因施工封閉、車流改道，尖峰時段因號誌時相不足，常一路嚴重回堵，影響通勤與行車安全；為研議調整號誌時相及相關交通改善作法，於日前邀集市府與公路相關單位現地會勘。

對此桃園市交通局表示，經會勘後已依車流完成號誌時相調整，後續視交通狀況滾動調整；另外交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段增設或調整標線導引，促使車流提前分流。