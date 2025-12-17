無號誌肇事率大降5成 苗縣府明年2000萬元設50處智慧路標

苗栗縣70處無號誌路口設置智慧路標，形同延伸用路人視野並會轉彎，大降肇事率5成，許多縣市政府來取經，明年縣款2000萬元，將再推50處，智慧交通提升安全性。

經濟部中小及新創企業署 「2025年新創採購獎─合作實績獎」 日前頒獎，苗栗縣政府以智慧路標獲獎，縣府交通工務處指出，縣府2022年起盤點高風險無號誌路口，目前全縣設置70套智慧路標，設置前後半年比較，平均降低超過 5成事故率。

其中，苗栗市社寮街、建華街設置智慧路標前後，從5件下降到1件，肇事率下降8成最高，苗栗市民代表謝長慶說，社寮街一帶住戶密集，巷道又狹窄，汽、機車如果速度快，稍一不慎容易發生車禍，裝置智慧路標提醒用路人注意，提升安全有感。

交工處指出，苗栗地區巷道特性，許多路口因路幅狹窄、儲車空間不足，不適合設紅綠燈號誌，加上建築物影響視線，威脅用路人安全，智慧路標雷達偵測，幹道30公尺範圍、速度超過每小時10公里移動物體，支線的警示燈就會亮燈，如延伸用路人視野並會轉彎，預先告警用路人。

70套智慧路標分別在12鄉鎮市建置，包括苗栗市21處、頭屋鄉3處、頭份市18處、公館鄉5處、銅鑼鄉2處、大湖鄉1處、卓蘭鎮1處、竹南鎮7處、後龍鎮1處、西湖鄉1處、通霄鎮2處、苑裡鎮8處，明年縣款約2000萬元，預計在50處設置。