快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

竹市首推優選品牌 草根豐味、H‧CAFÉ、海瑞摃丸奪前三

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠指出，2025竹風好市集自9月20日至11月30日連續11周登場，規畫烘焙甜點、異國料理及蔬食等多元主題，吸引逾25萬人次參與。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠指出，2025竹風好市集自9月20日至11月30日連續11周登場，規畫烘焙甜點、異國料理及蔬食等多元主題，吸引逾25萬人次參與。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今年首度推出「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審，從140家店家中嚴選出38家優選品牌，涵蓋老字號與新創店家，並同步選出10家品牌人氣王，前三名為草根豐味、H‧CAFÉ「海瑞摃丸，展現新竹多元城市文化與美食實力。

新竹市代理市長邱臣遠指出，2025竹風好市集自9月20日至11月30日連續11周登場，規畫烘焙甜點、異國料理及蔬食等多元主題，吸引逾25萬人次參與，帶動市集及周邊商圈超過3100萬元消費。另結合「新竹FUN聖誕」光雕秀與耶誕市集，以及後續跨年晚會、新春市集與燈會活動，展望明年再創榮景。

此外，活動期間市府同步推出「市集×商圈消費抽獎」促銷機制，鼓勵民眾於市集及合作店家消費滿額即可參與抽獎，並透過線上直播公開抽出多位幸運得主，獎項包含任天堂Switch 2遊戲機、Dyson吸塵器、Apple iPad Air、Apple iPhone 17 Pro，以及最大獎GOGORO電動機車，讓參與民眾在消費之餘也能感受滿滿驚喜與幸福。

城銷處指出，今年首度推出的「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審機制，從140家店家中嚴選出38家深具特色的在地品牌，包含前3名「草根豐味」、「H‧CAFÉ」、「海瑞摃丸」，以及「阿忠冰店」、「老店薑母雞」、「喜劇收場」、「影咖啡」、「MUS烘焙坊」等兼具歷史底蘊與創新能量的老字號與新秀品牌，同時辦理「品牌人氣王」票選活動，由民眾選出10家高人氣品牌，持續提升在地美食能見度。

城銷處表示，透過市集活動結合品牌優選認證、消費抽獎及人氣票選等多元推廣機制，不僅提升活動層次，也有系統性扶植在地品牌成長，協助店家拓展市場與品牌影響力。未來市府將持續策畫更多兼具創意與經濟效益的行銷活動，帶動人潮、活絡商圈，促進城市經濟正向循環。

新竹市政府今年首度推出「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審，從140家店家中嚴選出38家優選品牌，涵蓋老字號與新創店家，並同步選出10家品牌人氣王，前三名為草根豐味、H‧CAFÉ「海瑞摃丸。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年首度推出「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審，從140家店家中嚴選出38家優選品牌，涵蓋老字號與新創店家，並同步選出10家品牌人氣王，前三名為草根豐味、H‧CAFÉ「海瑞摃丸。圖／新竹市政府提供

品牌 新竹 機制

延伸閱讀

新北U18／竹市洪偉哲手指破皮退場 未能完投不甘心

新北U18／竹市關鍵外野美技穩守 擊退宜蘭晉複賽

高虹安二審改輕判6月 藍營竹市黨部：痛苦屈辱難彌補

【即時短評】高虹安復職定錨竹市戰局 綠攻防須轉彎

相關新聞

無號誌肇事率大降5成 苗縣府明年2000萬元設50處智慧路標

苗栗縣70處無號誌路口設置智慧路標，形同延伸用路人視野並會轉彎，大降肇事率5成，許多縣市政府來取經，明年縣款2000萬元...

竹市首推優選品牌 草根豐味、H‧CAFÉ、海瑞摃丸奪前三

新竹市政府今年首度推出「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審，從140家店家中嚴選出38家優選品牌，涵蓋老字號與新...

苑裡市場「新建」已完工待驗收 尚餘27個攤位…下周二辦申請說明會

苗栗縣苑裡鎮公有市場2018年遭逢祝融，意外燒出早期日治時期的建築結構，2019年登陸歷史建築，但修復之路一波三折，直到...

不滿中央取消拆遷獎勵 藍委率桃園航空城拆遷戶批承諾跳票

桃園航空城51戶徵收拆遷戶不滿中央取消自動搬遷獎勵。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區...

桃園元旦升旗超盛大 施孝榮開唱、軍方展演、樂天女孩全出動

跨年倒數計時，桃園市長張善政今宣布將在龜山區長庚養生文化村舉辦元旦升旗典禮，以「馬躍奔騰 桃園領航」為主題迎接馬年，活動...

桃園航空城徵收戶面臨無家可去 籲政府不要讓「先建後拆」承諾跳票

立委涂權吉、牛煦庭、桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長，上午在立法院舉行「桃園航空城『先建後拆』承諾跳票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。