竹市首推優選品牌 草根豐味、H‧CAFÉ、海瑞摃丸奪前三

新竹市政府今年首度推出「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審，從140家店家中嚴選出38家優選品牌，涵蓋老字號與新創店家，並同步選出10家品牌人氣王，前三名為草根豐味、H‧CAFÉ「海瑞摃丸，展現新竹多元城市文化與美食實力。

新竹市代理市長邱臣遠指出，2025竹風好市集自9月20日至11月30日連續11周登場，規畫烘焙甜點、異國料理及蔬食等多元主題，吸引逾25萬人次參與，帶動市集及周邊商圈超過3100萬元消費。另結合「新竹FUN聖誕」光雕秀與耶誕市集，以及後續跨年晚會、新春市集與燈會活動，展望明年再創榮景。

此外，活動期間市府同步推出「市集×商圈消費抽獎」促銷機制，鼓勵民眾於市集及合作店家消費滿額即可參與抽獎，並透過線上直播公開抽出多位幸運得主，獎項包含任天堂Switch 2遊戲機、Dyson吸塵器、Apple iPad Air、Apple iPhone 17 Pro，以及最大獎GOGORO電動機車，讓參與民眾在消費之餘也能感受滿滿驚喜與幸福。

城銷處指出，今年首度推出的「在地品牌優選認證」，結合民眾票選與專業評審機制，從140家店家中嚴選出38家深具特色的在地品牌，包含前3名「草根豐味」、「H‧CAFÉ」、「海瑞摃丸」，以及「阿忠冰店」、「老店薑母雞」、「喜劇收場」、「影咖啡」、「MUS烘焙坊」等兼具歷史底蘊與創新能量的老字號與新秀品牌，同時辦理「品牌人氣王」票選活動，由民眾選出10家高人氣品牌，持續提升在地美食能見度。