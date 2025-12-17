影／苗栗9月邁入「超高齡社會」 今辦樂齡成果展及交通安全戲劇競賽

苗栗縣今年9月已邁入「超高齡社會」，縣府教育處上午在巨蛋體育館辦理樂齡學習中心成果展及交通安全戲劇競賽，讓學員以生動的情境詮釋出遵守號誌、禮讓行人、拒絕闖紅燈、騎乘防護等正確觀念，現場同時設攤展示縣內推動終身學習與交通安全教育的多元成果。

苗栗縣政府教育處指出，今年9月苗栗縣65歲以上人口比率已達20%，邁入了超高齡社會，今天的成果展結合「終身學習111」願景，集合全縣18所樂齡學習中心及3所新住民學習中心，與大眾分享年度豐碩學習作品；並透過交通安全戲劇競賽，將樂齡核心課程的生活安全觀念融入競賽項目，學員以生動的情境詮釋出遵守號誌、禮讓行人、拒絕闖紅燈、騎乘防護等正確觀念，將學習成果融入生活，落實「學習無齡、行的安全」理念。

教育處為感謝終身學習承辦單位、鼓勵優秀講師開發優質課程、激勵認真學習的學員及表揚犧牲奉獻的志工，會中由縣府秘書長陳斌山公開表揚榮獲教育部樂齡教育奉獻獎人員、樂齡學習中心評鑑績優單位、優良教師、模範生、模範拍檔、績優志工及學校績優導護人員，共有6個開辦樂齡中心的學校及90人受獎。

教育處指出，鍾縣長為滿足縣民的多元學習需求，縣府在縣內18鄉鎮設立22所幸福學院、18所樂齡學習中心、2所社區大學及3所新住民學習中心，提供豐富多元的終身學習課程，今年1至10月縣內樂齡學習中心共開設1868門核心課程、自主規畫課程及貢獻服務課程，參與人次高達14萬9941人次，這些數據代表長者積極學習、樂在其中的態度，更象徵苗栗推動終身教育穩健前行。

教育處長葉芯慧表示，樂齡交通安全戲劇不僅是一場展演，更是一堂生命教育課程，鼓勵長者在學習中延續活力、開拓人際關係與自我成長，縣府將持續深化終身教育政策，讓苗栗縣成為「宜學、宜居、宜樂」的幸福學習城市。