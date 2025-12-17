不滿中央取消拆遷獎勵 藍委率桃園航空城拆遷戶批承諾跳票

桃園航空城51戶徵收拆遷戶不滿中央取消自動搬遷獎勵。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長開記者會。涂權吉批，交通部民航局為趕機場園區開發，不顧安置住宅已經延誤，強求徵收戶依期搬離，否則將失去請領獎勵金，讓當初信任政府先建後拆居民情何以堪。

航空城住戶拆遷是開發進度卡關，因交通部負責的蛋黃區安置住宅不能如期交屋，已延宕2年多，最近以一紙公文說8月底自動搬遷期限已到，沒搬走或未完成搬遷點交者，取消拆遷補償費15%獎勵，引發住戶不滿。

涂權吉表示，當初政府承諾將以先建後拆、優惠融資等配套模式重建家園。現在卻為緊守機場園區開發期程，不顧前置的安置住宅及安置街廓期程已經延誤，強求徵收戶仍須依期搬離原住所，否則就會失去請領獎勵金的資格，這叫當年信任政府照顧，衷心期盼航空城開發能帶動國家進步、地方繁榮，只希望保有重建或重購家園能力，求取安身立命之地的居民情何以堪。

牛煦庭表示，拆遷補償費15%獎勵是當初執政的桃園市前市長鄭文燦答應過的，且老百姓配合國家重大建設、台灣經濟發展要他們搬遷，所以才會加碼15%獎勵，居民也都同意要搬遷了，只是差驗屋交屋一些技術上問題耽擱，中央卻要沒收15％獎勵找人民麻煩，他們絕不同意。