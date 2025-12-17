不滿中央取消拆遷獎勵 藍委率桃園航空城拆遷戶批承諾跳票
桃園航空城51戶徵收拆遷戶不滿中央取消自動搬遷獎勵。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長開記者會。涂權吉批，交通部民航局為趕機場園區開發，不顧安置住宅已經延誤，強求徵收戶依期搬離，否則將失去請領獎勵金，讓當初信任政府先建後拆居民情何以堪。
航空城住戶拆遷是開發進度卡關，因交通部負責的蛋黃區安置住宅不能如期交屋，已延宕2年多，最近以一紙公文說8月底自動搬遷期限已到，沒搬走或未完成搬遷點交者，取消拆遷補償費15%獎勵，引發住戶不滿。
涂權吉表示，當初政府承諾將以先建後拆、優惠融資等配套模式重建家園。現在卻為緊守機場園區開發期程，不顧前置的安置住宅及安置街廓期程已經延誤，強求徵收戶仍須依期搬離原住所，否則就會失去請領獎勵金的資格，這叫當年信任政府照顧，衷心期盼航空城開發能帶動國家進步、地方繁榮，只希望保有重建或重購家園能力，求取安身立命之地的居民情何以堪。
牛煦庭表示，拆遷補償費15%獎勵是當初執政的桃園市前市長鄭文燦答應過的，且老百姓配合國家重大建設、台灣經濟發展要他們搬遷，所以才會加碼15%獎勵，居民也都同意要搬遷了，只是差驗屋交屋一些技術上問題耽擱，中央卻要沒收15％獎勵找人民麻煩，他們絕不同意。
陳錫達說，交通部民航局辦理桃園航空城區段徵收案，未如期將安置住宅點交給徵收戶，12月初卻陸續發文要求51徵收戶在12月底拆除舊家，否則取消建物拆遷獎勵金，使徵收戶減少補償費，導致無力支付安置住宅價款，甚至面臨無家可歸，反觀桃園市府負責的蛋白區，自動搬遷獎勵期限原規定也是到8月底，但考量安置住宅未如期交屋，同意拆遷戶切結後，3個月內完成搬遷仍能領15%獎勵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言