聽新聞
0:00 / 0:00
苑裡市場「新建」已完工待驗收 尚餘27個攤位…下周二辦申請說明會
苗栗縣苑裡鎮公有市場2018年遭逢祝融，意外燒出早期日治時期的建築結構，2019年登陸歷史建築，但修復之路一波三折，直到今年5月才動土新建，目前市場新建及歷史建築修復工程皆依計畫順利推動中，預計明年4月開放攤商進駐，公所將在23日舉辦攤位招商申請說明會。
苑裡市場新建工程9780萬元，經費9成來自文化部、客委會等中央補助，公所自籌僅1成，但此案去年在鎮代會審預算頻被擱置，直到今年4月定期會才通過，並於5月20日才正式動土。
由於工程採「新建」與「修復」雙軌並行，目前新建部分已初步完工，進入收尾階段，待完成驗收後，可望於明年3月正式開幕對外營業；歷史建築修復工程則預定明年5月完工。
公所表示，本月1日的攤鋪位公開抽籤作業，主要對象依序為有意願進駐市場的原市場契約攤商、107年受災攤商、大同路具合法營業證者。經統計目前尚有27個攤位，將在23日於苑裡鎮立圖書館晚間7點舉辦攤位招商申請說明會。
現場將詳細解說市場攤位申請資格、方式、流程，以及各攤鋪位之使用費、位置與尺寸大小，歡迎有意進駐、想要創業的鎮民朋友踴躍參加了解；公所也補充說明，本次申請僅限苑裡鎮民，若申請人數超過攤位數，將另行辦理公開抽籤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言