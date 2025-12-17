快訊

苑裡市場「新建」已完工待驗收 尚餘27個攤位…下周二辦申請說明會

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡市場新建工程「新建」部分目前已初步完工，進入收尾階段。記者吳傑沐／攝影
苑裡市場新建工程「新建」部分目前已初步完工，進入收尾階段。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮公有市場2018年遭逢祝融，意外燒出早期日治時期的建築結構，2019年登陸歷史建築，但修復之路一波三折，直到今年5月才動土新建，目前市場新建及歷史建築修復工程皆依計畫順利推動中，預計明年4月開放攤商進駐，公所將在23日舉辦攤位招商申請說明會。

苑裡市場新建工程9780萬元，經費9成來自文化部、客委會等中央補助，公所自籌僅1成，但此案去年在鎮代會審預算頻被擱置，直到今年4月定期會才通過，並於5月20日才正式動土。

由於工程採「新建」與「修復」雙軌並行，目前新建部分已初步完工，進入收尾階段，待完成驗收後，可望於明年3月正式開幕對外營業；歷史建築修復工程則預定明年5月完工。

公所表示，本月1日的攤鋪位公開抽籤作業，主要對象依序為有意願進駐市場的原市場契約攤商、107年受災攤商、大同路具合法營業證者。經統計目前尚有27個攤位，將在23日於苑裡鎮立圖書館晚間7點舉辦攤位招商申請說明會。

現場將詳細解說市場攤位申請資格、方式、流程，以及各攤鋪位之使用費、位置與尺寸大小，歡迎有意進駐、想要創業的鎮民朋友踴躍參加了解；公所也補充說明，本次申請僅限苑裡鎮民，若申請人數超過攤位數，將另行辦理公開抽籤。

歷史建築 攤商

相關新聞

苑裡市場「新建」已完工待驗收 尚餘27個攤位…下周二辦申請說明會

苗栗縣苑裡鎮公有市場2018年遭逢祝融，意外燒出早期日治時期的建築結構，2019年登陸歷史建築，但修復之路一波三折，直到...

不滿中央取消拆遷獎勵 藍委率桃園航空城拆遷戶批承諾跳票

桃園航空城51戶徵收拆遷戶不滿中央取消自動搬遷獎勵。國民黨立委涂權吉、牛煦庭今與桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區...

桃園元旦升旗超盛大 施孝榮開唱、軍方展演、樂天女孩全出動

跨年倒數計時，桃園市長張善政今宣布將在龜山區長庚養生文化村舉辦元旦升旗典禮，以「馬躍奔騰 桃園領航」為主題迎接馬年，活動...

桃園航空城徵收戶面臨無家可去 籲政府不要讓「先建後拆」承諾跳票

立委涂權吉、牛煦庭、桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長，上午在立法院舉行「桃園航空城『先建後拆』承諾跳票...

乙未保台戰役130周年 榮興周末苗栗銅鑼火車站演出「吳湯興」

苗栗縣銅鑼鄉是1895乙未保台戰役重要據點，義軍大統領吳湯興在天后宮廣場誓師出征，今年130周年，榮興客家採茶劇團12月...

蟬聯苗栗景點人氣王…拱天宮湧402萬人次 強化觀光

苗栗縣政府昨公布今年度最新觀光數據，通霄鎮白沙屯拱天宮湧進402萬人次，穩坐人氣王，縣長鍾東錦要求團隊銜接宗教文化園區案...

