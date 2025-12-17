快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

桃園市消防局第一大隊中路分隊帶來創意防災宣導圖：中路分隊提供

桃園市中山國小校園內今（17）日上午出現了一座神秘的「聖誕迷霧帳」，原來是桃園市消防局第一大隊中路分隊帶來的創意防災宣導。為了讓生硬的防災知識更貼近學童，消防員將濃煙體驗帳裝飾成充滿耶誕氛圍的場景，但這份「禮物」不簡單，學童必須在伸手不見五指的濃煙中，學習如何冷靜求生。

學童必須在伸手不見五指的濃煙中，學習如何冷靜求生。圖：中路分隊提供

中路分隊表示，此次將濃煙帳變身耶誕迷宮，「哇！真的看不到路！」五年級學童在裝飾著耶誕燈飾的帳篷外充滿期待，但一進入充滿無毒煙霧的體驗帳，歡樂氣氛瞬間轉為緊張。分隊巧妙結合聖誕節元素，模擬火場斷電後的黑暗環境，教導學童必須像受過訓練的「耶誕特務」一樣，壓低身體採低姿勢，沿著牆壁尋找出口逃生。透過強烈的視覺反差，讓孩子深刻體驗，在火場中，濃煙才是最可怕的隱形殺手。

聖誕老公公爬煙囪送禮物，但火災時，煙囪卻是濃煙的快速通道。消防員利用「濃煙模型屋」，向學童解說香港宏福苑大火案例，演示濃煙如何透過垂直管道（類似煙囪）產生「煙囪效應」，瞬間流竄至高樓層。隨著桃園的高樓層建築物比例漸高，藉此案例也強調「小火快逃，濃煙關門」的重要性，當遭遇濃煙時，關門這個動作就像為自己築起一道防火牆，能有效阻隔高溫與有毒氣體。

中路分隊長張育瑄表示，選擇在聖誕前夕舉辦活動，就是希望傳達「平安，是給家人最好的聖誕禮物」。她強調，濃煙致死率往往高於火焰，透過將防災教育融入節慶情境，能降低孩子對學習的排斥感，讓正確的避難直覺成為他們成長過程中的「護身符」，在關鍵時刻不僅能保護自己，也能守護身邊的人。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消中路分隊防災宣導結合耶誕氛圍 中山國小學童體驗在濃煙中逃生

