桃園元旦升旗超盛大 施孝榮開唱、軍方展演、樂天女孩全出動

跨年倒數計時，桃園市長張善政今宣布將在龜山區長庚養生文化村舉辦元旦升旗典禮，以「馬躍奔騰 桃園領航」為主題迎接馬年，活動除結合軍方展演、歌手施孝榮獻唱、樂天女孩熱舞表演，更特邀古董車友組成車隊，盼打造新年盛會。

張善政表示，明年適逢生肖馬年，升旗典禮取「馬到成功」、「飛躍奔騰」的寓意，期許桃園在各項建設持續領航前行。屆時活動將由陸軍專科學校戰鼓隊以震天鼓聲揭開序幕，展現國軍壯盛軍威與高昂士氣，桃園合唱劇工坊則獻聲國歌領唱。

市府也邀請具原住民血統的民歌傳奇施孝榮登台演唱，透過經典民歌，傳遞團結與溫暖的力量。最後由陸軍二一砲指部展開巨幅國旗，營造壯觀的升旗氛圍。

張善政表示，為響應市府積極推動的靜桃計畫，環保局將號召古董車友組成示範車隊，以「熱血不吵鬧、自律更帥氣」為核心，宣導「玩車不擾民」的優質文化；活動也邀請「樂天女孩」帶動跳，並拋出象徵國旗意象的藍、白、紅「勝利彩帶」，打造壯觀旗海。

民政局表示，當天典禮將規畫「國旗打卡 好運扭蛋」趣味互動環節，民眾凡自備國旗元素的衣帽、或配件，並於現場拍照打卡上傳，即可參加限量300份的「新年好運扭蛋」活動；升旗典禮將於12月22日上午10時開放民眾於桃園市市民卡APP報名，欲參加民眾需事先下載市民卡APP並完成註冊。凡成功報名並現場完成報到，即可獲得國旗圍巾一條，限量1000名。

民政局表示，為便利市民前往參與，活動當日長庚養生文化村內的「長青路」將特別開放紅黃線路邊停車（管制區除外），請民眾務必遵循現場交通指揮人員指示有序停放，切勿併排或影響車道通行。另桃園各行政區也都會舉辦不同特色的升旗典禮，歡迎市民參與。