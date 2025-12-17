桃園航空城徵收戶面臨無家可去 籲政府不要讓「先建後拆」承諾跳票

立委涂權吉、牛煦庭、桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長，上午在立法院舉行「桃園航空城『先建後拆』承諾跳票？捍衛拆遷戶權益」記者會，就航空城51戶徵收戶，因政府興辦之安置住宅未能如期交屋，無法及早入住新屋清空舊屋；交通部民航局以搬遷逾期，將取消發放建物拆遷獎勵金。拆除遷戶恐被迫拆除原住家，面臨無家可去困境，呼籲中央政府懸崖勒馬，不要讓「先建後拆」的政治承諾跳票。讓配合國家重大建設搬離家園的航空城徵收居民權益受損。一同高呼「先建後拆 承諾跳票」、「懸崖勒馬 展延期限」、「重返家園 捍衛權益」口號。

桃園航空城地方促進會理事長陳錫達表示因交通部民航局辦理桃園航空城區段徵收案未如期將新家（安置住宅）點交給徵收戶，卻於本月初陸續發文要求51戶徵收戶於這個月底拆除舊家，否則取消建物拆遷獎勵金，此舉將會減少補償費，導致徵收戶無力支付向民航局購買安置住宅的價款，無異於恐嚇徵收戶立即拆除原住家，甚至面臨無家可歸，流落街頭之困境。陳錫達建議行政院責令交通部民航局撤銷原處分，待政府興建之安置住宅點交予原徵收戶起三個月內徵收戶再行拆遷其原建物；並保有領取自動拆遷獎勵金及配合加速開發獎勵金之資格。 立委涂權吉（中）、牛煦庭（左）、桃園航空城地方促進會理事長陳錫達（右）及拆遷區12位里長，上午在立法院舉行記者會呼籲政府不要讓「先建後拆」的政治承諾跳票。記者黃義書／攝影 立委涂權吉、牛煦庭、桃園航空城地方促進會理事長陳錫達及拆遷區12位里長，上午在立法院舉行記者會呼籲政府不要讓「先建後拆」的政治承諾跳票。記者黃義書／攝影