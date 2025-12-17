乙未保台戰役130周年 榮興周末苗栗銅鑼火車站演出「吳湯興」

苗栗縣銅鑼鄉是1895乙未保台戰役重要據點，義軍大統領吳湯興在天后宮廣場誓師出征，今年130周年，榮興客家採茶劇團12月20日晚上7點在銅鑼火車站前廣場，演出客家大戲「吳湯興」，緬懷再現客家英雄年代。

客委會、苗栗縣政府及銅鑼鄉公所支持，銅鑼灣1895文化生活館及榮興客家採茶劇團，大型舞台作品「吳湯興」，回到歷史發生重要據點銅鑼鄉演出，適逢130周年別具意義，榮興以傳統戲曲語彙，震撼呈現動亂時期不分族群的勇氣與情義，兼具文化深度和情感張力。

總統府資政兼銅鑼灣1895文化生活館首席顧問姚嘉文指出，1895乙未戰役範圍遍及全台，其中吳湯興及另名苗栗英雄徐驤分別招募了數百至上千人的民兵，最激烈的八卦山戰役，吳湯興壯烈犧牲，戰後僅有十多人返回家鄉，還遭到日軍監控或處決，部分人士甚至被迫舉家隱姓埋名或遷居他鄉，以確保生存。

「吳湯興」內容以1895乙未戰爭初期100天為背景，描述清朝割讓後的台灣，台灣民主國成立，義軍大統領吳湯興在天后宮廣場率眾誓師出征，劇情呈現大總統等高層相繼撤離，日軍無差別掃蕩，心急如焚等待救援落空，母親與妻子深情溫暖的支持，及英雄血染征衣的大無畏勇氣。