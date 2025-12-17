蟬聯苗栗景點人氣王…拱天宮湧402萬人次 強化觀光

苗栗縣政府昨公布今年度最新觀光數據，通霄鎮白沙屯拱天宮湧進402萬人次，穩坐人氣王，縣長鍾東錦要求團隊銜接宗教文化園區案，啟動周邊街道整頓與觀光配套，讓遊客有好印象，打造帶動地方發展的引擎 。

苗栗縣去年主要觀光遊憩區，吸引1580多萬人次創新高，其中，白沙屯拱天宮393萬人次蟬聯最受歡迎景點，今年至11月的觀光數據，白沙屯拱天宮累積402萬人次，遠超過第二名頭份市尚順育樂世界304萬人次、第三名三義鄉水美木雕街176萬人次。

鍾東錦說，內政部長劉世芳前天到拱天宮宣講「台灣全民安全指引」，特別提及白沙屯媽祖宗教文化園區案，內政部願提供對接相關建設補助，先啟動招牌、遮雨棚架等市容改善，平整暢通周邊道路，請縣府、廟方、攤商及住家盡快協商，向內政部國土管理署爭取城鄉風貌計畫核定補助。

縣府盤點，爭取交通部「台灣好行」新增白沙屯至苗栗高鐵站線，且透過台灣好行南庄線與「中台灣好玩卡」優化交通接駁與遊程便利性，同時強化「苗栗玩透透」社群平台與旅遊網站。

此外，白沙屯拱天宮南側聯絡道路工程預計2027年3月完工、北側聯絡道預定2028年5月完成，打造連接台1線與苗41線、北側聯絡道路形成「口」字型路網，連接台61線白沙屯交流道及新埔交流道，提供環狀路網。縣府農業處也以天后媽祖文化為核心，規畫海線休閒農業旅遊軸帶帶動觀光。