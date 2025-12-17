北橫風景區卡關 立委籲分區推動

桃園市政府推動設立北橫國家風景區多年，雖獲行政院審定風景區開發計畫，但目前仍無重大進展，立委邱若華、復興區長蘇佐璽都點出問題在於依法須取得部落居民半數同意。市府風管處指出，原民會已在研修相關法規，若短時間難修法，地方仍會全力拚過高門檻。

桃園早在升直轄市前爭取北橫風景區設國家公園，當時範圍較小在宜蘭桃園交界；桃園升格後，市府爭取設置北橫國家風景區，畫定範圍逾4萬公頃，橫跨桃園、宜蘭、新北3縣市。桃市府風管處指出，計畫已送交通部觀光署來回修訂數次，正按觀光署6月會議意見縮小部分區域的方向修訂。

中央和地方對於設置北橫國家風景區有共識，全案進度仍緩慢。復興區長蘇佐璽點出，最大問題在於北橫國家風景區訂定開發規範時，納入原住民部落諮商同意權，也就是開發計畫必須部落一半以上住戶同意，當初訂定同意權法規的背景，是為防止再發生類似財團開發東部破壞原鄉的行為。

蘇佐璽說，復興區有58個部落，很多人因就醫、就學或就業緣故住在外地，部落開會常半數住戶都不到，遑論取得半數以上的部落戶數同意。過去開發小烏來義盛溫泉，就因受限同意權規定，前後花了3年聯絡到外地住戶開會，才達到門檻。

立委邱若華日前也在立法院質詢此議題，她強調，復興居民多數支持國家風景區計畫，中央不能因為原住民部落諮商同意權的門檻高，實務上難以推進就停擺，對地方來說，這是不合理的。

「中央應思考分階段、分區納入的模式，升級復興區的觀光經濟。」邱若華說，北橫觀光成果亮眼，如今遊客增加、交通壓力提升，卻缺乏整體規畫，相當可惜，她希望中央分階段推動國家級品牌，讓先完成會議的部落推動治理，其餘部落保留未來加入的權利。

風管處回應，原住民族委員會已在同步研議修訂相關規定，如果短時間內不能完成修法，市府仍會持續與復興區公所努力召集部落會議，朝達成部落半數同意的門檻邁進。