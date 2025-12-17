聽新聞
0:00 / 0:00

蘆竹砂石場排汙水 5年撈12億元

聯合報／ 記者朱冠諭陳恩惠／桃園報導
桃園市蘆竹區某砂石場劉姓負責人及另家砂石運輸業者，涉嫌長期排放含有重金屬的泥漿廢汙水。桃園市環保局會同環境部、桃園地檢署等單位，長時間追查成功偵破此案。圖／桃園市環保局提供
桃園市蘆竹區某砂石場劉姓負責人及另家砂石運輸業者，涉嫌長期排放含有重金屬的泥漿廢汙水。桃園市環保局會同環境部、桃園地檢署等單位，長時間追查成功偵破此案。圖／桃園市環保局提供

環境部環管署北、中區環境管理中心2020年間調查海岸線汙染時，發現台61線24公里海岸線長期遭高濃度泥漿廢水汙染，來源指向桃園蘆竹區一處砂石場。桃園地檢署多年蒐證，近日偵結依廢棄物清理法等起訴砂石場良穩國際劉姓負責人等24人，請求從重量刑，並聲請沒收逾12億元不法所得。

記者昨晚致電良穩國際公司未接通，截稿前未能取得者回應。

檢方指出，良穩國際僅持有廢水貯留許可，卻自2020年10月起，長期利用夜間時段，私設暗管繞流排放砂石洗選過程產生的高濃度泥漿廢水至廠外溝渠。經檢測，排放水中懸浮固體濃度超過法定標準一萬倍，並含有銅、鉻、鎘、鋅、鎳等重金屬，造成嚴重危害。

起訴書指出，砂石場除劉姓負責人，尚有出資和現場負責人陳姓父子，為節省汙泥清除處理成本，指示員工於深夜操作，將含重金屬廢汙水及非法收受的高含水率廢泥漿，經暗管排入廠外溝渠，並安排車輛「把風」，一旦發現疑似稽查人員即通報停工，手法縝密。

此外，良穩國際還與新北市一家貨運公司合作，非法收受雙北工程產生的營建剩餘土石方。貨運公司負責人曾男組織「龍蝦車隊」，自2023年10月至今年7月，至少傾倒2796車次、約6萬8355立方公尺連續壁皂土，再混入良穩的洗砂泥漿中偷排。檢方估算，良穩與該貨運公司不法所得分別逾3400萬元、近9700萬元。

檢方表示，經專案小組長期蒐證，今年8月17日晚間，專案人員當場查獲業者排放廢汙水，即搜索後陸續羈押13名被告，並查扣砂石場機具、車輛31輛及帳戶現金5443萬餘元。

檢方痛批，被告長達5年以暗管偷排含重金屬廢汙水，嚴重戕害河川與海洋生態，危及環境衛生與國民健康，情節重大，請求法院從重量刑。

桃市環保局也表示，將持續與檢警調合作，嚴防類似案件再度發生。

延伸閱讀

蘆竹砂石場偷排重金屬廢水汙染海岸線5年 查扣31機具車輛及5千餘萬

環檢警調聯手查獲排放有害泥漿廢水 剷除污染蘆竹海岸淤泥元凶

桃園蘆竹砂石場深夜偷排毒廢水 檢起訴24人、沒收12億不法所得

蘆竹砂石廠暗管偷排污水5年狂撈12億 桃檢起訴24人請求從重量刑

相關新聞

北橫風景區卡關 立委籲分區推動

桃園市政府推動設立北橫國家風景區多年，雖獲行政院審定風景區開發計畫，但目前仍無重大進展，立委邱若華、復興區長蘇佐璽都點出...

蘆竹砂石場排汙水 5年撈12億元

環境部環管署北、中區環境管理中心2020年間調查海岸線汙染時，發現台61線24公里海岸線長期遭高濃度泥漿廢水汙染，來源指...

苗栗最早施放跨年煙火在「享沐時光」還有餐車市集

迎接2026年到來，位於苗栗苑裡的「享沐時光莊園渡假酒店」，將於12月31日舉辦盛大的跨年活動，集結人氣餐車市集、樂團演...

竹東綜合行政中心動土…串聯轉運站、圖書館 2028年完工啟用

新竹縣政府歷時2年多籌備「竹東綜合行政中心新建工程」，今辦動土典禮。縣長楊文科表示，竹東綜合行政中心分AB兩棟，為地上6...

華山照顧孤老建站需150萬 葡萄王生技捐30萬拋磚引玉

華山基金會與葡萄王生技股份有限公司今發起「小超人拯救老寶貝」公益行動，由葡萄王認捐30萬元拋磚引玉，號召民眾將政府普發現...

桃園公有停車格不再「停到爽」 逾10日不移車就拖吊最快明年實施

桃園約有1.8萬個公有停車格，為避免公共財被少數人霸占及提升周轉率，過去針對長期占用收費車格且未付費車輛有拖吊移置辦法，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。