苗栗最早施放跨年煙火在「享沐時光」還有餐車市集

迎接2026年到來，位於苗栗苑裡的「享沐時光莊園渡假酒店」，將於12月31日舉辦盛大的跨年活動，集結人氣餐車市集、樂團演出、親子節目秀及璀璨高空音樂煙火秀，打造全家大小都能參與的年度盛事，邀請民眾免費入場一起狂歡。

今年特別邀請九創整合行銷-99%美食餐車同盟會，打造跨年限定版餐車市集，現場將有多款人氣小吃、甜點、飲品等，陪伴大家從下午一路嗨到夜晚；同時，由立聲音樂工作室帶來多組精彩樂團輪番演唱，從流行金曲到搖滾嗨歌，用最動感的舞台氣氛幫大家暖身迎新。

現場更安排多種精彩節目：雜技秀、魔術秀、泡泡秀接力登場，親子族群也能盡情享受跨年氣氛。苗栗超人氣吉祥物「貓貍喵」也將現身與民眾互動、登場演出，增添活動亮點。

當晚最高潮，將在22:00準時登場，由思瑪特煙火藝術展演團隊打造的高空音樂煙火秀將在夜空綻放，民眾不必擠城市人潮，也能享受媲美大型活動的震撼視覺饗宴。

享沐時光行銷公關部經理郭仲紋表示，今年的跨年活動延續以往的模式再升級，結合更多不同類型的表演活動與多種樣貌的餐車市集，目的是讓所有旅人與在地居民，都能毫無壓力的一起同歡嘉年華，也希望每位旅人都能在苗栗苑裡度過最難忘最有回憶點的跨年夜。