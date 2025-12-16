竹東綜合行政中心動土…串聯轉運站、圖書館 2028年完工啟用

新竹縣政府歷時2年多籌備「竹東綜合行政中心新建工程」，今辦動土典禮。縣長楊文科表示，竹東綜合行政中心分AB兩棟，為地上6層建物，腹地串聯大禾埕廣場、轉運站，未來還有圖書館等設施，將成為竹東發展核心，感謝鎮公所及各級民代爭取經費，期待工程如期如質於2028年完工啟用。

竹東綜合行政中心新建工程由新竹縣政府與竹東鎮公所共同編列預算，總樓地板面積達2萬1862.73平方公尺，計畫總經費為15.6億元，其中工程造價為新臺幣14億元，工期870日曆天。

楊文科表示，竹東鎮公所現有辦公廳舍已使用逾半世紀，亟需重建以提供民眾一處安全舒適的洽公環境，縣府興建「竹東綜合行政中心」，提供鄉親更便捷的一站式服務。

建築師姜樂靜指出，工程建築量體共區分為A、B二棟，其中A棟1樓為首期已完成竹東轉運站、2樓為托育中心、3樓則是新竹縣竹東戶政事務所、4樓為新竹縣政府稅務局竹東分局、5至6樓則是新竹縣竹東地政事務所；B棟則規畫為竹東鎮公所及代表會。

工程導入綠建築與智慧建築設計，落實節能減碳與永續發展目標，整合綠軸、草坪及大禾埕開放空間；建築設計層面則規畫2樓開放空間平台及都市棚架，提供多元族群遊憩。燈光設計以B棟5樓鎮民代表會於夜間點亮立面，作為民主燈塔意象，吸引都市活動，此次續推綜合行政中心主體工程，將為竹東鎮帶來嶄新風貌。

交通旅遊處指出，建築規畫設計期間雖受疫情影響、科學園區擴廠、社會住宅興建及營造業缺工缺料等挑戰，仍採分期推動策略，首期工程「竹東交通轉運站暨地下停車場」獲得國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」、「最佳施工品質類」獎項，以及國家建築金獎肯定。縣府將全力推動工程如期如質於2028年底竣工啟用，帶動地方再生與繁榮，展現新竹縣邁向智慧永續城市的決心。