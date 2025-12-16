華山照顧孤老建站需150萬 葡萄王生技捐30萬拋磚引玉

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
華山基金會攜手葡萄網生技股份有限公司，今率桃園市非營利北青幼兒園孩童一起做愛心，關懷孤老長者。圖／華山基金會提供
華山基金會與葡萄王生技股份有限公司今發起「小超人拯救老寶貝」公益行動，由葡萄王認捐30萬元拋磚引玉，號召民眾將政府普發現金的一部分用於公益，照顧孤弱長輩，而桃園市非營利北青幼兒園的孩童今也化身寒冬中的暖陽，讓孤老知曉社會仍有人在乎他們。

華山基金會目前在桃園服務1千名以上的失依、失能或失智「三失」長者，正推動2026「愛老人、愛團圓」計畫，希望民眾以經費支持建立服務站，讓各地的弱勢長者都能得到即時的關懷與照顧。

華山、葡萄王今攜北青幼兒園24名孩童與4名孤老相見歡，除了擊掌給予鼓勵，也送上血壓計、酒精等醫療用品與民生物資，並準備保暖毛帽圍脖助孤老禦寒，另有家務整理隊替長輩們打掃環境，而葡萄王生技法務長崔秉君也獻上擁抱，並用實際行動力挺。

華山基金會表示，台灣步入超高齡社會，許多弱勢長者面臨生活困頓、疾病與孤寂，需要社會更多的力量協助。「小超人」象徵下一代的關懷種子，企業的參與更是ESG企業社會責任，葡萄王生技率先認助30萬元拋磚引玉，希望號召1500名民眾響應捐千元「普發金」助華山一站守護百名孤老。

葡萄王生技法務長崔秉君則說，很高興能與幼兒園及華山基金會共同推動公益，盼藉由孩子們為老人家努力闖關的模樣，喚起民眾支持弱勢長輩服務。

生技 華山基金會 桃園

