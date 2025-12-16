聽新聞
0:00 / 0:00
桃園公有停車格不再「停到爽」 逾10日不移車就拖吊最快明年實施
桃園約有1.8萬個公有停車格，為避免公共財被少數人霸占及提升周轉率，過去針對長期占用收費車格且未付費車輛有拖吊移置辦法，未來將擴及免費車格，停放同一車格逾10日就拖吊，自治條例修正案今送議會一讀後付委審查；交通局表示，自治條例若順利通過，最快明年1月公告，上半年度就能實施。
另外，桃園截至10月共有38242輛微型電動二輪車，交通局考量交通部已將車種納入監理牌照管理，全市車輛也越來越多，修正案也訂定微型電動二輪車未來比照機車收費。
桃園路邊停車格不乏民眾汽機車一停數個月，積欠停車費多達數萬元，但由於車輛是民眾財物，市府不能任意拖吊移置，導致停車格周轉率低；市府去年修法整治收費停車格，長期占用情況已不復見，但免費車格仍有此情，機車格更是明顯，為避免公共財被少數人壟斷，決定再修法納管所有車格。
交通局表示，未來不論路外公共停車場或路邊停車格，除非是收費停車格且有定期繳清停車費，否則汽機車停放同一個車格超過10天，都將拖吊移置保管場，避免排擠其他民眾使用權利。
根據交通部公路局官網公告資訊，桃園2022年底微型電動二輪車僅1千8百餘輛，但截至今年10月已達3萬8千餘輛；交通局考量此車種日益普及，但目前無相關停車收費辦法，因此修正案也訂出微型電動二輪車未來比照機車收費，計時每小時最高20元、計次最高一次30元，包月收費最高則是2400元。
交通局也說，此次修法還有一個重點，未來遊覽車、砂石車、聯結車等大型車停放路邊停車格，停車費以該路段小型車停車費2倍計價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言