快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園公有停車格不再「停到爽」 逾10日不移車就拖吊最快明年實施

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府修訂公有停車場收費及管理自治條例，未來即便免費停車格也不能長期占用，逾10日就拖吊移置。本報資料照片
桃園市政府修訂公有停車場收費及管理自治條例，未來即便免費停車格也不能長期占用，逾10日就拖吊移置。本報資料照片

桃園約有1.8萬個公有停車格，為避免公共財被少數人霸占及提升周轉率，過去針對長期占用收費車格且未付費車輛有拖吊移置辦法，未來將擴及免費車格，停放同一車格逾10日就拖吊，自治條例修正案今送議會一讀後付委審查；交通局表示，自治條例若順利通過，最快明年1月公告，上半年度就能實施。

另外，桃園截至10月共有38242輛微型電動二輪車，交通局考量交通部已將車種納入監理牌照管理，全市車輛也越來越多，修正案也訂定微型電動二輪車未來比照機車收費。

桃園路邊停車格不乏民眾汽機車一停數個月，積欠停車費多達數萬元，但由於車輛是民眾財物，市府不能任意拖吊移置，導致停車格周轉率低；市府去年修法整治收費停車格，長期占用情況已不復見，但免費車格仍有此情，機車格更是明顯，為避免公共財被少數人壟斷，決定再修法納管所有車格。

交通局表示，未來不論路外公共停車場或路邊停車格，除非是收費停車格且有定期繳清停車費，否則汽機車停放同一個車格超過10天，都將拖吊移置保管場，避免排擠其他民眾使用權利。

根據交通部公路局官網公告資訊，桃園2022年底微型電動二輪車僅1千8百餘輛，但截至今年10月已達3萬8千餘輛；交通局考量此車種日益普及，但目前無相關停車收費辦法，因此修正案也訂出微型電動二輪車未來比照機車收費，計時每小時最高20元、計次最高一次30元，包月收費最高則是2400元。

交通局也說，此次修法還有一個重點，未來遊覽車、砂石車、聯結車等大型車停放路邊停車格，停車費以該路段小型車停車費2倍計價。

桃園市政府修訂公有停車場收費及管理自治條例，未來即便免費停車格也不能長期占用，逾10日就拖吊移置。本報資料照片
桃園市政府修訂公有停車場收費及管理自治條例，未來即便免費停車格也不能長期占用，逾10日就拖吊移置。本報資料照片

停車格 公共財 停車費 桃園 停車場

延伸閱讀

桃園喪屍煙彈事件送驗陰性 國教盟：仍是新型毒品警訊

總和532.5公斤！桃園消防張承越展現自主訓練成果 健力公開賽摘冠

桃園蘆竹砂石場深夜偷排毒廢水 檢起訴24人、沒收12億不法所得

台61線南下桃園觀音砂石車打滑 撞翻貨車...駕駛送醫

相關新聞

華山照顧孤老建站需150萬 葡萄王生技捐30萬拋磚引玉

華山基金會與葡萄王生技股份有限公司今發起「小超人拯救老寶貝」公益行動，由葡萄王認捐30萬元拋磚引玉，號召民眾將政府普發現...

桃園公有停車格不再「停到爽」 逾10日不移車就拖吊最快明年實施

桃園約有1.8萬個公有停車格，為避免公共財被少數人霸占及提升周轉率，過去針對長期占用收費車格且未付費車輛有拖吊移置辦法，...

影／大千基金會「碧英孝行獎」邁入第12年 新世代變貌但孝行傳承不變

大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」選拔今年邁入第12屆，上午在苗栗市大千綜合醫院舉行頒獎典禮，表揚14名優秀學子的孝...

唯一六星推薦！八方園百年三合院客家菜 傳統交織創新

上月剛公布「桃園客家星級美食推薦」名單，其中楊梅區八方園百年三合院景觀客家餐廳為今年唯一榮獲六星推薦，桃園市客家事務局局...

30名中央專案約用人員明繼續上班 苗栗縣款埋單薪水近2千萬元

2025年倒數計時，苗栗縣政府多數中央補助計畫懸宕，影響中央專案約用人員30人，縣長鍾東錦決定縣款埋單，30人比照縣府約...

北橫國家風景區推不動？立委促加速 桃復興區長說關鍵

桃園市政府推動北橫國家風景區近十多年，雖然中央和地方都有共識，行政院也審定風景區開發計畫，不過到現在仍無著落；立法委員邱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。