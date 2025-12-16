影／大千基金會「碧英孝行獎」邁入第12年 新世代變貌但孝行傳承不變

大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」選拔今年邁入第12屆，上午在苗栗市大千綜合醫院舉行頒獎典禮，表揚14名優秀學子的孝行並頒發獎學金。今天適逢大千40周年院慶，大千健康醫療體系總裁、基金會董事長徐千剛表示，40年前的今天是大千醫院成立的第一天，能在今天表揚學子孝行事蹟別具意義，期望透過分享每位孩子的感人故事，帶給社會正面溫暖的力量。

苗栗縣議長李文斌、縣府秘書長陳斌山等多人參加，肯定獲獎學子表現。徐千剛表示，大千當年從20床的小醫院，歷經40年努力，以補足苗栗醫療缺口為己任，如今才能成為苗栗縣首家重度級急救責任醫院及唯一的癌症品質認證醫院。院方除致力提升專業醫療，更希望能善盡企業社會責任，照顧弱勢及孩童，孝行獎為承襲他母親劉碧英老師關懷學子的用心而成立，今年獲獎14名同學不僅恭敬孝順，且在校內外都有優異表現，令人感動。

每年碧英孝行獎由縣內各中小學各校推荐，經評選委員會審核決定獲獎名單，國小頒贈8000元獎學金、國中1萬元、高中1.5萬元。評委會主委沈莒達表示，12年來的評選過程發現，以往獲獎學生的家庭背景較為複雜及悲情，近年已逐漸改變，獲獎學生的家庭也較為單純，且學生在學業、體育和其他才藝都有傑出表現，12年算是一個新的世代，但不論如何演變，孝行和愛心都應持續彰顯。

獲獎學生都有讓人感動的表現，其中頭份六合國小推荐的張文芯，平日體貼懂事，協助祖母做家事、照顧因意外受傷的祖父及年幼的表弟，雖不與母親同住，但周末時總會主動到母親家中協助家務，給母親貼心的關懷。大湖國中詹前勇是家中的擎天柱，父母為工作辛勤奔波時，他不僅照顧年邁且多病的祖父母，更擔起代理家長角色，照顧4位年幼弟妹，家中大小事都打理得井井有條。苗栗高中的胡明彥雖是家中最年幼的孩子，但因兄姊都已離家，因此他不但肩負起照顧生病母親的責任，為緩解父親壓力，還利用課餘時間工讀，協助減輕家中經濟負擔。

苗栗家扶中心推荐設籍縣內目前就讀台中大甲華龍國小的古恩瑀，從小就照顧因意外而下肢癱瘓的父親，無論生活起居、協助移位或按摩都難不倒他，甚至克服恐懼，親自照料父親身上的傷口及更換導尿管，是父親最棒的小幫手；照南國中林瑜暄為讓辛苦工作的父親無後顧之憂，擔負起照顧年邁祖母、生病母親及年幼妹妹的責任，主動料理家中大小事，用溫柔與堅強支撐整個家庭。