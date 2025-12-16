唯一六星推薦！八方園百年三合院客家菜 傳統交織創新

上月剛公布「桃園客家星級美食推薦」名單，其中楊梅區八方園百年三合院景觀客家餐廳為今年唯一榮獲六星推薦，桃園市客家事務局局長范姜泰基今前往致贈客家星級美食推薦六星立牌與獎狀，肯定店家在客家傳統手路菜、風味創新與文化推廣的深厚實力。

客家局指出，今年星級推薦由秘密客進行，邀請15位跨領域名人走訪桃園客家美食店家，品味各家料理後，每人推薦心目中最具亮點的5道菜色，經過推薦結果統計，最終共有46家店脫穎而出。其中，八方園百年三合院景觀客家餐廳以「黑金菜脯全雞」、「八方燜鴨」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」及「梅干扣肉」等5道料理，分別獲得6位名人強力推薦，榮獲六星餐廳肯定。

美食專家費奇指出，黑金菜脯全雞以老菜脯搭配烏骨雞，湯底濃郁，是宴席上最有看頭的功夫菜；美食達人高靜玉指出客家封菜入口即化、鹹香濃郁，是最令人懷念的經典風味；美食旅遊作家吳鳳則形容梅干扣肉香軟入味，展現客家料理的經典靈魂；主廚張秋永與施俊守則一致稱許八方燜鴨外表完整、肉質鮮嫩，火候掌控極具功力，為餐桌上最具記憶點的佳餚。

八方園老闆黃帥欽驚喜表示，因不知道何時會有秘密客到訪，因此對每位客人都一視同仁，能受到推薦是很大的鼓勵，自己的心願是推廣客家料理，希望用最真實的味道，並在傳統與創新之間持續調整口味，例如將傳統客家小炒的重油重鹹轉化為「微甜濕潤」口感，使其更符合現代人的飲食習慣。